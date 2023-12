Yailin es liberada tras pagar fianza por supuesto maltrato a Tekashi en Miami

En una de las grabaciones, se observa a Yailin sosteniendo un cuchillo durante la discusión con 6ix9ine, quien le pide que lo suelte.

Florida.- Después de pasar varias horas bajo custodia en una cárcel de Florida, Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida artísticamente como «Yailin La Más Viral», fue liberada mediante el pago de una fianza de mil dólares, impuesta por un juez local.

La detención de Yailin se produjo en Miami, Florida, a raíz de presuntas agresiones contra el reconocido rapero Tekashi 6ix9ine. La noche del 14 de diciembre, el propio 6ix9ine compartió varios clips en sus historias e Instagram, revelando momentos tensos en los que Yailin arremetió contra él.

En una de las grabaciones, se observa a Yailin sosteniendo un cuchillo durante la discusión con 6ix9ine, quien le pide que lo suelte. Otras secuencias muestran a la artista golpeando un vehículo y al cantautor con diferentes instrumentos, generando gran preocupación entre los seguidores.

El productor estadounidense también compartió una historia que captura el momento en que Yailin fue arrestada por la policía. En sus comentarios, destacó que en Estados Unidos, aquellos que agreden a mujeres enfrentan consecuencias legales.

En un audio filtrado, presuntamente de Yailin, se escucha a la artista llorando mientras explica: «Él (Tekashi) me llamó a la policía y no me quiere devolver mis cosas. Se cansó de darme, se cansó. (…) Él se quiere hacer la víctima cuando estoy haciendo algo, viene y graba, pero cuando me está agrediendo, él toma mi celular y borra todo».

El incidente ha generado gran atención en las redes sociales, con seguidores expresando diversas opiniones sobre el altercado entre los artistas. Se espera que el caso evolucione en los próximos días con nuevas revelaciones sobre este controvertido episodio en el mundo de la música.