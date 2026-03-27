Videos inéditos que captan el colapso del techo del Jet Set desde nuevos ángulos

Recientemente han salido a la luz videos inéditos de cámaras de seguridad que muestran los momentos previos al colapso

A casi un año de la fatídica madrugada del 8 de abril de 2025, el caso de la discoteca Jet Set vuelve a estremecer a la opinión pública.

Nuevos ángulos grabados por cámaras de seguridad internas y dispositivos de testigos muestran, con una crudeza sin precedentes, el instante exacto en que la estructura del techo cedió por completo sobre los cientos de personas que disfrutaban de la presentación del merenguero Rubby Pérez.