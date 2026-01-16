Como resultado, se esperan nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del litoral caribeño

Hoy viernes, desde la madrugada y horas matutinas, se prevé un aumento de la humedad e inestabilidad sobre el país, debido a una vaguada asociada a un sistema frontal que se ubicará sobre la porción central del territorio nacional.

Como resultado, se esperan nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias del litoral caribeño. Durante la tarde y hasta primeras horas de la noche, estas precipitaciones podrían tornarse en puntos aislados moderados a fuertes, hacia provincias como La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Santo Domingo, Sánchez Ramírez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Duarte, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, Valverde, Azua y San Juan, entre otras.

Las temperaturas experimentarán un ligero aumento durante el día, debido al viento del sureste que sopla desde el mar Caribe. No obstante, en la noche y la madrugada se mantendrán agradables, propias de la época del año, principalmente en zonas montañosas y valles del interior. Además, existe la posibilidad de nieblas o neblinas durante las primeras horas de la mañana en zonas montañosas y algunos valles del interior del país.

Distrito Nacional: ligeros incrementos nubosos con chubascos locales desde horas matutinas y la tarde.

Santo Domingo Norte: ligeros incrementos nubosos con chubascos locales en horas matutinas y la tarde.

Santo Domingo Este: ligeros incrementos nubosos con chubascos locales en horas matutinas y la tarde.

Santo Domingo Oeste: ligeros incrementos nubosos con chubascos locales en horas matutinas y la tarde.

Temperaturas mínimas entre 19 °C y 21 °C y la máxima entre 29 °C y 31 °C.

Resumen: viento del sureste y débil vaguada producirán chubascos matutinos y en la tarde en algunas provincias del país. Aumento de las precipitaciones mañana viernes… Temperaturas ligeramente calurosas en el día, siendo agradables, especialmente en zonas de montañas durante la noche y madrugada.