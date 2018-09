Tauro: Si te dedicas a algo, piensa que no fue casualidad.

Palabra clave: silencio.

Número de suerte: 025

Amigos con alegrías por logros en lo político. Bendiciones alegrías Paseos a sitio tu niñez. Tristeza por alguien que no está contigo. Deja la florera. Debes buscar protección. Estarás sensible a muchas cosas. La rueda de la fortuna está contigo. No tienes que sentirte solo (a). Controla los nervios.

Trabajo: Nuevas oportunidades. Te dan una recomendación. No te lamentes tanto en lo que hiciste en tu trabajo.

Salud: evita el estrés.

Amor: Recibes una señal de tu Ángel debes estar pendiente de eso. Alguien que te dice una mentira.

Parejas: Debes buscar una ayuda espiritual. Hacer una limpieza en tu casa. Nuevas oportunidades de progreso.

Solteros: Pensamientos o ideas que debes poner en movimiento. Alguien que te dice algo escúchalo.

Mujer: Busca aclarar tus necesidades. Debes practicar algún deporte por necesidad o terapias.

Hombre: Has a un lado la flojera y avanza. Tienes muchos tiempos en una casa. Cambio de empleo.

Consejo: si te dedicas a algo, piensa que no fue casualidad.