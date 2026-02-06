Debido a la incidencia de un sistema frontal sobre el país, durante la tarde se producirán incrementos nubosos con aguaceros, localmente moderados a fuertes, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento

Hoy viernes, desde la madrugada, se registrarán lluvias dispersas en algunos poblados de la costa Atlántica, las cuales continuarán durante las horas matutinas. Debido a la incidencia de un sistema frontal sobre el país, durante la tarde se producirán incrementos nubosos con aguaceros, localmente moderados a fuertes, acompañados de posibles tronadas y ráfagas de viento, principalmente en Samaná, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez Santiago, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Hato Mayor y El Seibo. Durante la noche, las precipitaciones continuarán en provincias del noreste, norte y la Cordillera Central.

El sábado, se pronostica que, a medida que el sistema frontal se desplace rápidamente hacia el sureste, alejándose de nuestra área de pronóstico, dejará tras su paso una masa de aire más fría y seca que nos estará cubriendo. En consecuencia, se prevé una disminución de intensidad y frecuencia de las precipitaciones, así como un descenso en las temperaturas. No obstante, se presentarán lluvias débiles a moderadas y ráfagas de viento en las regiones sureste y suroeste, como La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Barahona, Pedernales, entre otras cercanas, principalmente durante la tarde hasta primeras horas de la noche.

Las temperaturas serán ligeramente más cálidas durante el día, debido al viento predominante del sureste. No obstante, la sensación térmica se tornará nuevamente agradable durante el fin de semana, debido a la llegada de un nuevo sistema frontal.

Distrito Nacional: nubes dispersas con ligeros incrementos nubosos.

Santo Domingo norte: nubes dispersas a medio nublado chubascos aislados.

Santo Domingo este: nubes dispersas y ligeramente caluroso.

Santo Domingo oeste: nubes aisladas y ligeramente caluroso.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 28 °C y 30 °C.

Resumen: vaguada asociada a un sistema frontal y el viento del sureste provocará aguaceros dispersos, tronadas aisladas y ráfagas de viento en localidades de la Cordillera Central, el sureste y noroeste. Las temperaturas ligeramente calurosas durante el día. Oleaje normal.