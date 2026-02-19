Las temperaturas estarán frescas y agradables en áreas de montaña y los valles del interior durante la noche y madrugada, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

Hoy jueves, las condiciones del tiempo estarán dominadas por un sistema de alta presión, que favorecerá un ambiente mayormente soleado y de muy limitados episodios de lluvias sobre nuestro país. Solo se prevén algunos chubascos ampliamente aislados y ocasionales ráfagas de viento hacia localidades de las regiones noreste, la cordillera Central, la llanura oriental y el litoral costero Caribeño debido al viento del este/sureste y los factores orográficos locales. Incrementos del oleaje se esperan hacia la porción este de la costa Atlántica.

Las temperaturas estarán frescas y agradables en áreas de montaña y los valles del interior durante la noche y madrugada, donde podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas.

Distrito Nacional: nubes dispersas a nublado en la tarde con lluvias dispersas.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas a nublado en la tarde con lluvias dispersas y posibles tronadas.

Santo Domingo Este: nublados en la tarde con lluvias dispersas y posibles tronadas.

Santo Domingo Oeste: nublados en la tarde con lluvias dispersas y posibles tronadas.

Temperaturas: mínimas entre 18 °C y 20 °C y máximas entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: Ambiente mayormente soleado con chubascos dispersos y posibles tronadas en algunas localidades del país… Temperaturas agradables.