Se presentarán cielos nublados con precipitaciones dispersas

Un ambiente muy agradable reinará sobre la República Dominicana, producto del viento fresco del noreste
Además, una vaguada asociada a un sistema frontal próximo a la porción oriental de Cuba, mantendrá las condiciones muy propicias para que desde tempranas horas, se presenten nublados con precipitaciones dispersas, siendo moderadas en ocasiones, especialmente sobre Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, Hato Mayor, El Seibo y La Altagracia, entre otras cercanas.
Durante el día, la actividad de lluvias con aisladas tronadas y ráfagas de viento se extenderá hacia Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Santo Domingo y San Cristóbal, disminuyendo entrada la noche, excepto en poblados de las regiones: norte, noreste y la Cordillera Central, donde continuarán algunos desarrollos nubosos con chubascos locales y dispersos.