Récord de contagios en EEUU y nuevas restricciones en Europa a la espera de una vacuna

Estados Unidos, que ya superó los 10 millones de contagios y roza las 240.000 muertes por covid-19, lleva días registrando más de 100.000 nuevos casos. En las últimas 24 horas además, 1.500 personas fallecieron por coronavirus en el país, donde hay 60.000 hospitalizados por covid-19.

La pandemia ocupó un lugar central en las elecciones presidenciales de la semana pasada. Joe Biden, que había criticado el manejo de la crisis por parte del presidente Donald Trump, anunció el martes la composición del grupo que se ocupará de la gestión de esta crisis, en cuanto entre en la Casa Blanca, el 20 de enero.

“Nos enfrentamos a un invierno muy oscuro”, dijo Biden.

Sin embargo el país y el mundo se aferran a la idea de la llegada a medio plazo de una vacuna eficaz, tras el anuncio de los laboratorios Pfizer y BioNTech, que aseguraron que su futura vacuna ya es eficaz en un 90%.

El gobierno estadounidense firmó un contrato de 1.950 millones de dólares con Pfizer para 100 millones de dosis de esta vacuna si es aprobada y espera poder comenzar a utilizarla antes de finales de año.

Pfizer ha previsto presentar una petición de autorización a la Agencia estadounidense de medicamentos (FDA), cuando se confirme la inocuidad de la vacuna, en los días venideros. Su distribución sería cuestión de “semanas”, según Alex Azar, secretario estadounidense de Salud.

Europa, que supera los 317.000 fallecidos por covid-19 y los 13 millones de infecciones, cree factible que las primeras vacunaciones contra el coronavirus se produzcan en el primer trimestre de 2021 en un escenario “optimista”, afirmó este miércoles con cautela la directora del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDE), Andrea Ammon, en una entrevista a la AFP.

“Siendo optimista, en el primer trimestre del año, pero no puedo ser más precisa”, dijo la responsable, asegurando que el anuncio de Pzifer era “prometedor”.

La situación ante la pandemia en el Viejo Continente es “muy, muy preocupante” y “todos nuestros indicadores van en la mala dirección”, afirmó Ammon, llamando a los europeos a respetar de manera escrupulosa las restricciones “por más difícil que sea”.

La Unión Europea anunció el martes que firmará “en los próximos días” un contrato para comprar hasta 300 millones de dosis de esta futura vacuna de Pzifer, que se suman a otros tres acuerdos con otros laboratorios que también preparan vacunas.

Paralelamente, las restricciones aumentaban en diversos países europeos. Este miércoles, Hungría uno de los más afectados en proporción a la población, comienza a aplicar un reconfinamiento parcial que va a durar al menos 30 días, acompañado de un toque de queda nocturno.

“Vamos a hacer excursiones en lugar de ir al pub”, resumía Lorinc Fritz estudiante de 22 años en Budapest.

La vacuna de Pzifer y BioNTech es una de las más de 40 que están en distintas fase de desarrollo en el mundo.

Entretanto el creador de la vacuna rusa Sputnik-V contra el covid-19 aseguró que esta tiene una eficacia del 92% y prometió que los datos que sustentan esa afirmación serán publicados dentro de poco “en una de las principales revistas médicas del mundo”.

En todo el mundo, la pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 1,27 millones de muertos y 51,5 millones de contagios, según el último balance de la AFP, realizado este miércoles a partir de fuentes oficiales.

En América Latina, el presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, quien ha minimizado las consecuencias del covid-19, pese a que su país es el segundo del mundo en número de decesos (más de 162.000) fue objeto de críticas por sus declaraciones homófobas.

