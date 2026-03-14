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    Nublados esta noche con chubascos dispersos en algunas localidades

    Destacado
    3 minutos de lectura

    Temperaturas agradables esta noche

    Fuente oficial INDOMET

    Esta  noche y en horas de la madrugada, la interacción del viento del este  y una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, provocarán aumentos nubosos con chubascos moderados a fuertes localmente y ocasionales ráfagas de viento sobre algunas provincias de las regiones: este, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.  Entre que se hallan: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.

    Para mañana sábado, se prevén nublados desde tempranas horas del día acompañados de lluvias aisladas, debido a la presencia de la débil  vaguada  y al viento del este.  Esta actividad de precipitaciones estará agrupada especialmente hacia provincias del litoral costero atlántico, la llanura oriental, el suroeste,  así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.  Tales como: María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, la Altagracia, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Elias Piña, Independía y San Cristóbal.

     Distrito Nacional: medio nublado a nublado con chubascos aislados.

    Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con chubascos dispersos.

    Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con chubascos aislados.

    Santo Domingo Oeste: nublado en ocasiones con chubascos aislados.

    Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

     Las temperaturas estarán calurosas durante el día, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior. 

     Resumen: nublados esta noche y la madrugada con chubascos moderados en ocasiones  en algunas localidades  debido al viento y la presencia de una débil vaguada. Temperaturas  agradables esta noche y la madrugada.  Oleaje normal en toda la litoral costera nacional.

     Este próximo domingo, prevalecerán condiciones mayormente soleadas y de escasas lluvias, debido a los efectos  de un sistema de alta presión sobre nuestra región.  No obstante, los efectos del viento del este  y la orografía local estimularán la formación chubascos aislados, sobre algunas zonas de la llanura oriental, el litoral costero sur, el noreste y el valle del Cibao.  Entre que se hallan: Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.

    Distrito Nacional: incrementos de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados.

    El Gran Santo Domingo: nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos débiles.

      PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.29/3118/20
    Puerto PlataNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.29/3118/20
    DuarteMedio nublado en ocasiones con chubascos locales.29/3119/21
    ConstanzaMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.23/2510/12
    PeraviaNubes dispersas con chubascos  aislados esta noche,29/3120/22
    San Pedro de MacorísNubes dispersas a medio nublado.29/3119/21
    La RomanaNubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.29/3119/21
    La VegaNubes dispersas a medio nublado.29/3117/19
    Monseñor NouelNubes dispersas a medio nublado.29/3118/20
    San CristóbalMedio nublado a nublado  con chubascos de moderados a fuertes en ocasiones.29/3118/20
    SamanáMedio nublado a nublado con chubascos dispersos.30/3219/21
    Monte CristiNubes aisladas.31/3320/22
    AzuaLigeros incremento nubosos con chubascos pasajeros en las primeras horas de la noche.30/3218/20
    San JuanMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3216/18
    BarahonaNubes aisladas.30/3219/21
    La AltagraciaNubes dispersas a nublado  en la noche y madrugada con chubascos aislados.30/3219/21

    Meteorólogos: Claudio Amparo / Karinna Soto.

    Temperaturas agradables esta noche

    Fuente oficial INDOMET

    Esta  noche y en horas de la madrugada, la interacción del viento del este  y una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, provocarán aumentos nubosos con chubascos moderados a fuertes localmente y ocasionales ráfagas de viento sobre algunas provincias de las regiones: este, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza.  Entre que se hallan: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.

    Para mañana sábado, se prevén nublados desde tempranas horas del día acompañados de lluvias aisladas, debido a la presencia de la débil  vaguada  y al viento del este.  Esta actividad de precipitaciones estará agrupada especialmente hacia provincias del litoral costero atlántico, la llanura oriental, el suroeste,  así como, la cordillera Central y la zona fronteriza.  Tales como: María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, la Altagracia, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Elias Piña, Independía y San Cristóbal.

     Distrito Nacional: medio nublado a nublado con chubascos aislados.

    Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con chubascos dispersos.

    Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con chubascos aislados.

    Santo Domingo Oeste: nublado en ocasiones con chubascos aislados.

    Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

     Las temperaturas estarán calurosas durante el día, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior. 

     Resumen: nublados esta noche y la madrugada con chubascos moderados en ocasiones  en algunas localidades  debido al viento y la presencia de una débil vaguada. Temperaturas  agradables esta noche y la madrugada.  Oleaje normal en toda la litoral costera nacional.

     Este próximo domingo, prevalecerán condiciones mayormente soleadas y de escasas lluvias, debido a los efectos  de un sistema de alta presión sobre nuestra región.  No obstante, los efectos del viento del este  y la orografía local estimularán la formación chubascos aislados, sobre algunas zonas de la llanura oriental, el litoral costero sur, el noreste y el valle del Cibao.  Entre que se hallan: Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.

    Distrito Nacional: incrementos de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados.

    El Gran Santo Domingo: nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos débiles.

      PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.29/3118/20
    Puerto PlataNubes dispersas a medio nublado en ocasiones.29/3118/20
    DuarteMedio nublado en ocasiones con chubascos locales.29/3119/21
    ConstanzaMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.23/2510/12
    PeraviaNubes dispersas con chubascos  aislados esta noche,29/3120/22
    San Pedro de MacorísNubes dispersas a medio nublado.29/3119/21
    La RomanaNubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.29/3119/21
    La VegaNubes dispersas a medio nublado.29/3117/19
    Monseñor NouelNubes dispersas a medio nublado.29/3118/20
    San CristóbalMedio nublado a nublado  con chubascos de moderados a fuertes en ocasiones.29/3118/20
    SamanáMedio nublado a nublado con chubascos dispersos.30/3219/21
    Monte CristiNubes aisladas.31/3320/22
    AzuaLigeros incremento nubosos con chubascos pasajeros en las primeras horas de la noche.30/3218/20
    San JuanMedio nublado en ocasiones con chubascos aislados.30/3216/18
    BarahonaNubes aisladas.30/3219/21
    La AltagraciaNubes dispersas a nublado  en la noche y madrugada con chubascos aislados.30/3219/21

    Meteorólogos: Claudio Amparo / Karinna Soto.

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