Temperaturas agradables esta noche

Fuente oficial INDOMET

Esta noche y en horas de la madrugada, la interacción del viento del este y una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, provocarán aumentos nubosos con chubascos moderados a fuertes localmente y ocasionales ráfagas de viento sobre algunas provincias de las regiones: este, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza. Entre que se hallan: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.

Para mañana sábado, se prevén nublados desde tempranas horas del día acompañados de lluvias aisladas, debido a la presencia de la débil vaguada y al viento del este. Esta actividad de precipitaciones estará agrupada especialmente hacia provincias del litoral costero atlántico, la llanura oriental, el suroeste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza. Tales como: María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, la Altagracia, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Elias Piña, Independía y San Cristóbal.

Distrito Nacional: medio nublado a nublado con chubascos aislados.

Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con chubascos dispersos.

Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con chubascos aislados.

Santo Domingo Oeste: nublado en ocasiones con chubascos aislados.

Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.

Las temperaturas estarán calurosas durante el día, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior.

Resumen: nublados esta noche y la madrugada con chubascos moderados en ocasiones en algunas localidades debido al viento y la presencia de una débil vaguada. Temperaturas agradables esta noche y la madrugada. Oleaje normal en toda la litoral costera nacional.

Este próximo domingo, prevalecerán condiciones mayormente soleadas y de escasas lluvias, debido a los efectos de un sistema de alta presión sobre nuestra región. No obstante, los efectos del viento del este y la orografía local estimularán la formación chubascos aislados, sobre algunas zonas de la llanura oriental, el litoral costero sur, el noreste y el valle del Cibao. Entre que se hallan: Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.

Distrito Nacional: incrementos de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados.

El Gran Santo Domingo: nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos débiles.

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C Santiago Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. 29/31 18/20 Puerto Plata Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones. 29/31 18/20 Duarte Medio nublado en ocasiones con chubascos locales. 29/31 19/21 Constanza Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. 23/25 10/12 Peravia Nubes dispersas con chubascos aislados esta noche, 29/31 20/22 San Pedro de Macorís Nubes dispersas a medio nublado. 29/31 19/21 La Romana Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados. 29/31 19/21 La Vega Nubes dispersas a medio nublado. 29/31 17/19 Monseñor Nouel Nubes dispersas a medio nublado. 29/31 18/20 San Cristóbal Medio nublado a nublado con chubascos de moderados a fuertes en ocasiones. 29/31 18/20 Samaná Medio nublado a nublado con chubascos dispersos. 30/32 19/21 Monte Cristi Nubes aisladas. 31/33 20/22 Azua Ligeros incremento nubosos con chubascos pasajeros en las primeras horas de la noche. 30/32 18/20 San Juan Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados. 30/32 16/18 Barahona Nubes aisladas. 30/32 19/21 La Altagracia Nubes dispersas a nublado en la noche y madrugada con chubascos aislados. 30/32 19/21

Meteorólogos: Claudio Amparo / Karinna Soto.