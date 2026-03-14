Temperaturas agradables esta noche
Fuente oficial INDOMET
Esta noche y en horas de la madrugada, la interacción del viento del este y una débil vaguada en los niveles medios de la troposfera, provocarán aumentos nubosos con chubascos moderados a fuertes localmente y ocasionales ráfagas de viento sobre algunas provincias de las regiones: este, sureste, la cordillera Central y la zona fronteriza. Entre que se hallan: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.
Para mañana sábado, se prevén nublados desde tempranas horas del día acompañados de lluvias aisladas, debido a la presencia de la débil vaguada y al viento del este. Esta actividad de precipitaciones estará agrupada especialmente hacia provincias del litoral costero atlántico, la llanura oriental, el suroeste, así como, la cordillera Central y la zona fronteriza. Tales como: María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Monte Plata, la Altagracia, Duarte, Espaillat, Puerto Plata, Samaná, Santo Domingo, Barahona, Pedernales, Elias Piña, Independía y San Cristóbal.
Distrito Nacional: medio nublado a nublado con chubascos aislados.
Santo Domingo Norte: medio nublado a nublado con chubascos dispersos.
Santo Domingo Este: medio nublado a nublado con chubascos aislados.
Santo Domingo Oeste: nublado en ocasiones con chubascos aislados.
Temperaturas: mínimas entre 20 °C y 22 °C, y máximas entre 28 °C y 30 °C.
Las temperaturas estarán calurosas durante el día, siendo agradable en la noche y madrugada, especialmente en zonas de montañas y valles del interior.
Resumen: nublados esta noche y la madrugada con chubascos moderados en ocasiones en algunas localidades debido al viento y la presencia de una débil vaguada. Temperaturas agradables esta noche y la madrugada. Oleaje normal en toda la litoral costera nacional.
Este próximo domingo, prevalecerán condiciones mayormente soleadas y de escasas lluvias, debido a los efectos de un sistema de alta presión sobre nuestra región. No obstante, los efectos del viento del este y la orografía local estimularán la formación chubascos aislados, sobre algunas zonas de la llanura oriental, el litoral costero sur, el noreste y el valle del Cibao. Entre que se hallan: Hato Mayor, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, Monseñor Nouel, San José de Ocoa y Elias Piña.
Distrito Nacional: incrementos de la nubosidad en la tarde con chubascos aislados.
El Gran Santo Domingo: nubes dispersas aumentando en la tarde con chubascos débiles.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
|29/31
|18/20
|Puerto Plata
|Nubes dispersas a medio nublado en ocasiones.
|29/31
|18/20
|Duarte
|Medio nublado en ocasiones con chubascos locales.
|29/31
|19/21
|Constanza
|Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.
|23/25
|10/12
|Peravia
|Nubes dispersas con chubascos aislados esta noche,
|29/31
|20/22
|San Pedro de Macorís
|Nubes dispersas a medio nublado.
|29/31
|19/21
|La Romana
|Nubes dispersas a medio nublado con chubascos aislados.
|29/31
|19/21
|La Vega
|Nubes dispersas a medio nublado.
|29/31
|17/19
|Monseñor Nouel
|Nubes dispersas a medio nublado.
|29/31
|18/20
|San Cristóbal
|Medio nublado a nublado con chubascos de moderados a fuertes en ocasiones.
|29/31
|18/20
|Samaná
|Medio nublado a nublado con chubascos dispersos.
|30/32
|19/21
|Monte Cristi
|Nubes aisladas.
|31/33
|20/22
|Azua
|Ligeros incremento nubosos con chubascos pasajeros en las primeras horas de la noche.
|30/32
|18/20
|San Juan
|Medio nublado en ocasiones con chubascos aislados.
|30/32
|16/18
|Barahona
|Nubes aisladas.
|30/32
|19/21
|La Altagracia
|Nubes dispersas a nublado en la noche y madrugada con chubascos aislados.
|30/32
|19/21
Meteorólogos: Claudio Amparo / Karinna Soto.