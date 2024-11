La Situación Actual de la Salud Mental en la República Dominicana: Desafíos y oportunidades

Según expertos aproximadamente el 20% de los dominicanos tienen o padece algún trastorno de salud mental

Redacción.La salud mental en la República Dominicana se ha convertido en un tema de creciente preocupación en los últimos años. A medida que la sociedad dominicana evoluciona y se enfrenta a nuevos retos, la necesidad de abordar los problemas de salud mental de manera integral se hace cada vez más evidente. Este artículo explora en profundidad la situación actual, los desafíos que enfrenta el país en este ámbito y las oportunidades que se presentan para mejorar el bienestar psicológico de la población.

En la República Dominicana, como en muchos otros países, la salud mental ha sido tradicionalmente un tema tabú, rodeado de estigmas y malentendidos. Sin embargo, los expertos en el campo están trabajando arduamente para cambiar esta percepción y promover una mayor conciencia sobre la importancia de la salud mental en el bienestar general de las personas.

Es fundamental reconocer que la salud mental es un componente esencial de la salud general y que su cuidado debe ser una prioridad tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. A medida que avanzamos en la comprensión de este tema complejo, es crucial mantener un diálogo abierto y constructivo que permita abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades para mejorar la salud mental de todos los dominicanos.

Panorama General de la Salud Mental en la República Dominicana

La situación de la salud mental en la República Dominicana refleja una realidad compleja y desafiante. Según estimaciones recientes, aproximadamente el 20% de la población dominicana experimenta algún tipo de trastorno de salud mental. Esta cifra alarmante subraya la urgencia de abordar este tema de manera integral y efectiva.

Prevalencia de Trastornos Mentales

Los trastornos mentales más comunes en el país incluyen:

Depresión Ansiedad Trastornos del estado de ánimo Esquizofrenia Trastorno bipolar Trastornos por abuso de sustancias

Estos trastornos afectan a personas de todas las edades y estratos sociales, lo que subraya la naturaleza universal de los problemas de salud mental.

Factores Contribuyentes

Varios factores contribuyen a la alta prevalencia de problemas de salud mental en la República Dominicana:

Estrés socioeconómico

Desigualdad social

Violencia doméstica y comunitaria

Consumo de alcohol y drogas

Falta de educación sobre salud mental

Estigmatización de los trastornos mentales

Estos factores interactúan de manera compleja, creando un entorno que puede exacerbar los problemas de salud mental existentes y contribuir al desarrollo de nuevos casos.

Impacto en la Sociedad

Los problemas de salud mental tienen un impacto significativo en la sociedad dominicana:

Reducción de la productividad laboral

Aumento de los costos de atención médica

Disrupción de las relaciones familiares y sociales

Incremento de las tasas de suicidio y violencia

Es evidente que abordar la salud mental no solo es crucial para el bienestar individual, sino también para el desarrollo socioeconómico del país en su conjunto.

A raíz de la importancia del tema Listín Diario tuvo la iniciativa de convocar un foro para tratar el tema donde invitaron a Mariel Núñez, Zoila García, Miguel Franjul, Secilio Espinal, Yanis Mejía y Héctor Guerrero Heredia , el cual fue acogido acogido por la PUCMM

“La OMS recomienda que el mínimo que debe ser invertido en salud mental es un 5% del Producto Interno Bruto y en nuestro país apenas llega a menos de un 1% y eso es poquísimo. Tenemos muy pocos centros de atención especializadas”, puntualizó Yanis Mejía al abordar los desafíos en materia de salud mental en el país.

También afirmo que “Solamente en el país tenemos aproximadamente 257 psiquiatras para una población de 10 millones de dominicanos”

En su intervención el psiquiatra Héctor Guerrero Heredia hablo a los jóvenes “porque el futuro es la juventud”. A través de la “Realidad Real de la Psiquiatría Dominicana” expuso que las tres causas de muerte de la juventud: accidentes, drogas y suicidios tienen que ver con salud mental.

“En la República Dominicana somos líderes de accidentes del mundo, el 60% de los jóvenes que mueren en accidentes de tránsito, que no sean motores, están bajo los efectos del alcohol… que es la peor de todas las drogas que existen”, puntualizó el psiquiatra.

Explicó que le consta el trabajo que están haciendo las autoridades para hacer algo diferente, sin embargo, dijo que no existe una sola cama de salud mental para drogas en el país, la segunda causa de muerte de jóvenes.

Indicó que la base de la salud mental no pueden ser los psiquiatras, sino los médicos generales, de familia y los psicólogos clínicos y que “es humanamente imposible que 200 y pico de psiquiatras manejemos más de 10 millones de dominicanos y dos millones de invitados internacionales que tenemos y 600 mil turistas borrachos. No hay manera de que los psiquiatras podamos con eso. No damos a vasto”.

Mientras que Zoilo García Batista con su ponencia “Panorama actual de la salud mental en RD” afirmó que en materia de investigación el uso de la tecnología se emplea como un área innovadora en la que se puede usar la inteligencia artificial para mejorar los tratamientos de salud mental

Apoyamos estas iniciativas y esperamos que sean tomadas en cuenta sus planteamientos a fin de avanzar en este importante tema para el país

Fuente: Listín Diario