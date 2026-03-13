Hoy viernes, se espera un ambiente relativamente seco y estable sobre el país

PROVINCIAS PRONÓSTICO POR LOCALIDADES T. máx. °C T. mín. °C

Santiago Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 29/31 18/20

Puerto Plata Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados en la tarde. 29/31 18/20

Duarte Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados en la tarde. 29/31 19/21

Constanza Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados al final de la tarde. 23/25 10/12

Peravia Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 29/31 20/22

San Pedro de Macorís Incrementos nubosos ocasionales. 29/31 19/21

La Romana Incrementos nubosos ocasionales. 29/31 19/21

La Vega Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 29/31 17/19

Monseñor Nouel Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 29/31 18/20

San Cristóbal Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 29/31 18/20

Samaná Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados. 30/32 19/21

Monte Cristi Incrementos nubosos ocasionales. 31/33 20/22

Azua Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 18/20

San Juan Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche. 30/32 16/18

Barahona Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados. 30/32 19/21