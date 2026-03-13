Más Contenido

    Las lluvias que puedan ocurrir serán en forma de chubascos aislados hacia el noreste, cordillera Central y Valle del Cibao en la tarde

    Hoy viernes, se espera un ambiente relativamente seco y estable sobre el país, el contenido de humedad continuará bastante limitado y las lluvias que puedan ocurrir serán en forma de chubascos aislados hacia el noreste, cordillera Central y Valle del Cibao en la tarde.

    Distrito Nacional: nubes dispersas.

    Gran Santo Domingo: nubes dispersas.

      PROVINCIASPRONÓSTICO POR LOCALIDADEST. máx. °CT. mín. °C
    SantiagoIncrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.29/3118/20
    Puerto PlataIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados en la tarde.29/3118/20
    DuarteIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados en la tarde.29/3119/21
    ConstanzaIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados al final de la tarde.23/2510/12
    PeraviaIncrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.29/3120/22
    San Pedro de MacorísIncrementos nubosos ocasionales.29/3119/21
    La RomanaIncrementos nubosos ocasionales.29/3119/21
    La VegaIncrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.29/3117/19
    Monseñor NouelIncrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.29/3118/20
    San CristóbalIncrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.29/3118/20
    SamanáIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.30/3219/21
    Monte CristiIncrementos nubosos ocasionales.31/3320/22
    AzuaIncrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3218/20
    San JuanIncrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.30/3216/18
    BarahonaIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.30/3219/21
    La AltagraciaIncrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.30/3219/21

    Meteorólogos: José Medina /Ivanna Tiburcio.-

