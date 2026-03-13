Las lluvias que puedan ocurrir serán en forma de chubascos aislados hacia el noreste, cordillera Central y Valle del Cibao en la tarde
Hoy viernes, se espera un ambiente relativamente seco y estable sobre el país, el contenido de humedad continuará bastante limitado y las lluvias que puedan ocurrir serán en forma de chubascos aislados hacia el noreste, cordillera Central y Valle del Cibao en la tarde.
Distrito Nacional: nubes dispersas.
Gran Santo Domingo: nubes dispersas.
|PROVINCIAS
|PRONÓSTICO POR LOCALIDADES
|T. máx. °C
|T. mín. °C
|Santiago
|Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.
|29/31
|18/20
|Puerto Plata
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados en la tarde.
|29/31
|18/20
|Duarte
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados en la tarde.
|29/31
|19/21
|Constanza
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados al final de la tarde.
|23/25
|10/12
|Peravia
|Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.
|29/31
|20/22
|San Pedro de Macorís
|Incrementos nubosos ocasionales.
|29/31
|19/21
|La Romana
|Incrementos nubosos ocasionales.
|29/31
|19/21
|La Vega
|Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.
|29/31
|17/19
|Monseñor Nouel
|Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.
|29/31
|18/20
|San Cristóbal
|Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.
|29/31
|18/20
|Samaná
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.
|30/32
|19/21
|Monte Cristi
|Incrementos nubosos ocasionales.
|31/33
|20/22
|Azua
|Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.
|30/32
|18/20
|San Juan
|Incrementos nubosos ocasionales con algunos aguaceros y posibles tronadas hasta primeras horas de la noche.
|30/32
|16/18
|Barahona
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.
|30/32
|19/21
|La Altagracia
|Incrementos nubosos ocasionales con aguaceros aislados.
|30/32
|19/21
Meteorólogos: José Medina /Ivanna Tiburcio.-