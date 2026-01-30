Hoy tendremos un ambiente soleado y de muy escasas precipitaciones en el país

Temperaturas agradables esta noche y madrugada en zonas de montañas y valles del interior

Hoy viernes, el debilitado sistema frontal retrocederá más al norte de nuestra área, permitiendo el ingreso de una masa de aire más seca y estable, favoreciendo un ambiente soleado y de muy escasas precipitaciones en el país. No obstante, el viento del sureste y la orografía local ocasionarán algunas lluvias aisladas sobre provincias del litoral costero Caribeño y los sistemas montañosos en horas de la noche.

Las temperaturas se sentirán ligeramente agradables a frescas durante la noche y la madrugada, especialmente en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

Distrito Nacional: nubes aisladas.

Santo Domingo Norte: nubes dispersas.

Santo Domingo Este: nubosidad aislada.

Santo Domingo Oeste: nubes aisladas.

Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Resumen: nubes aisladas sobre gran parte del país con lluvias moderadas y ráfagas de viento sobre algunas localidades…temperaturas agradables esta noche y madrugada en zonas de montañas y valles del interior.