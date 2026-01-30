Más Contenido

    Hoy tendremos un ambiente soleado y de muy escasas precipitaciones en el país

    Temperaturas agradables esta noche y madrugada en zonas de montañas y valles del interior

    Hoy viernes, el debilitado sistema frontal retrocederá más al norte de nuestra área, permitiendo el ingreso de una masa de aire más seca y estable,  favoreciendo un ambiente soleado y de muy escasas precipitaciones en el país.  No obstante, el viento del sureste y la orografía local ocasionarán algunas lluvias aisladas sobre provincias del litoral costero Caribeño y los sistemas montañosos en horas de la noche.

    Las temperaturas se sentirán ligeramente agradables a frescas durante la noche y la madrugada, especialmente  en zonas montañosas y valles interiores, donde podrían presentarse nieblas o neblinas matutinas.

    Distrito Nacional: nubes aisladas.

    Santo Domingo Norte: nubes dispersas.

    Santo Domingo Este: nubosidad aislada.

    Santo Domingo Oeste: nubes aisladas.

    Temperaturas mínimas entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

    Resumen: nubes aisladas sobre gran parte del país con lluvias moderadas y ráfagas de viento sobre algunas localidades…temperaturas agradables esta noche y madrugada en zonas de montañas y valles del interior.

