Hoy tendremos precipitaciones débiles

Dichas lluvias, prevemos que continúen ocurriendo de formas intermitentes hasta las primeras horas de la noche.

Hoy viernes, desde tempranas horas, pero principalmente después del mediodía, una vaguada y la influencia del viento de dirección este/noreste se combinarán para provocar incrementos nubosos acompañados de precipitaciones débiles a moderadas en ocasiones, así como aisladas ráfagas de viento y posibles tronadas sobre diferentes poblados de La Altagracia, La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Monte Plata, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y Santiago, entre otras localidades.

