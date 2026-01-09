Hoy se esperan temperaturas frescas y agradables

Temperaturas agradables, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año

Hoy viernes; los análisis y pronósticos meteorológicos indican, la incidencia en nuestra área de responsabilidad, de una vaguada en altura. La cual, combinada con los efectos locales y la influencia del viento de dirección noreste, provocará ocasionales incrementos nubosos generadores de chubascos dispersos y aisladas ráfagas de viento desde tempranas horas del día, principalmente en diferentes provincias del litoral Atlántico. Como son; María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermana Mirabal, Dabajón, Valverde y Sánchez Ramírez. Extendiéndose paulatinamente hacia el resto del litoral Atlántico, así como otras localidades del noreste y la de Cordillera Central hasta las primeras horas de la noche, en forma de precipitaciones dispersas, débiles a moderadas en ocasiones y aisladas ráfagas de viento.

Temperaturas agradables, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año (invierno) y al viento fresco de dirección noreste. Además, podrían presentarse episodios de nieblas o neblinas, especialmente en determinadas localidades de Barahona, San Juan, Neiba y del Cibao.

Distrito Nacional: durante la mañana, cielo mayormente soleado. Mientras, en la tarde, precipitaciones dispersas y posibles ráfagas de viento aisladas.

Santo Domingo Norte: incremento ocasionales de la nubosidad esta tarde, lluvias dispersas y aisladas ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: nubes dispersas en la mañana. Sin embargo, en la tarde, nublado en ocasiones. Precipitaciones dispersas y ráfagas de viento aisladas.

Santo Domingo Oeste: escasas nubes en la mañana. Sin embargo, en la tarde, nublado en ocasiones. Precipitaciones dispersas y ráfagas de viento aisladas.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: Vaguada, efectos locales y viento del noreste, provocarán incremento de la nubosidad, generando precipitaciones de diferentes intensidades y frecuencias sobre distintos municipios y comunidades de las provincias; María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, Hermana Mirabal, Sánchez Ramírez, La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor y Monte Plata, entre otros sectores cercanos… Temperaturas frescas y agradables. Condiciones marítimas en ambas costas del país, actualmente normales.