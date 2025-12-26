Hoy se esperan lluvias débiles

Durante la noche, seguirán ocurriendo hacia la costa atlántica.

Durante horas matutinas, se esperan lluvias débiles, aisladas y pasajeras hacia las costas de Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez y Duarte, por la aproximación de un débil sistema frontal; el resto del territorio dominicano permanecerá con poca nubosidad por los valores reducidos de humedad y la incidencia del sistema anticiclónico.

En la tarde, estas precipitaciones continuarán hacia el norte, entre débiles a localmente moderadas, extendiéndose hacia Valverde, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, La Vega, Monseñor Nouel, Samaná, las costas de Hato Mayor, El Seibo y algunos sectores de Santo Domingo.

