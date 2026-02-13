El miedo al viernes 13

Aunque no existe evidencia científica de que ese día sea más peligroso, la superstición persiste porque satisface necesidades psicológicas y se transmite socialmente de generación en generación.

El viernes 13 es una de las supersticiones más conocidas en el mundo occidental: muchas personas lo consideran un día de mala suerte y evitan tomar decisiones importantes, viajar o iniciar proyectos. Esta nota explica por qué se le teme, los estigmas asociados y algunas curiosidades que han alimentado la leyenda.

Orígenes históricos y religiosos

Religión cristiana : La asociación más difundida vincula el número 13 con la Última Cena, donde trece personas estuvieron presentes y el decimotercer comensal fue Judas, el traidor; además, la crucifixión de Jesús se recuerda como un viernes, lo que suma la carga negativa del día y del número.

: La asociación más difundida vincula el número 13 con la Última Cena, donde trece personas estuvieron presentes y el decimotercer comensal fue Judas, el traidor; además, la crucifixión de Jesús se recuerda como un viernes, lo que suma la carga negativa del día y del número. Mitos y tradiciones antiguas : En mitologías como la nórdica aparece el motivo del invitado número trece que provoca desgracia (por ejemplo, la figura de Loki), y en tradiciones numerológicas el 12 se considera número “completo”, por lo que el 13 rompe la armonía.

: En mitologías como la nórdica aparece el motivo del invitado número trece que provoca desgracia (por ejemplo, la figura de Loki), y en tradiciones numerológicas el 12 se considera número “completo”, por lo que el 13 rompe la armonía. Hechos históricos que reforzaron la creencia: Episodios como la detención de los Caballeros Templarios el 13 de octubre de 1307 se han citado como ejemplo, aunque la relación causal directa entre ese hecho y la superstición es discutida por los historiadores.

Estigmas y comportamientos asociados

Evitar decisiones y actividades : Muchas personas posponen viajes, firmas de contratos o cirugías; algunas empresas y edificios omiten el piso 13 o la fila 13 en aviones.

: Muchas personas posponen viajes, firmas de contratos o cirugías; algunas empresas y edificios omiten el piso 13 o la fila 13 en aviones. Nombres para el miedo : El temor irracional al número 13 se llama triscaidecafobia , y la aversión específica al viernes 13 puede aparecer como una fobia más amplia.

: El temor irracional al número 13 se llama , y la aversión específica al viernes 13 puede aparecer como una fobia más amplia. Variantes culturales: En países hispanohablantes el día de mala suerte tradicional suele ser el martes 13, ligado a la influencia de Marte y a refranes populares, aunque el viernes 13 también es conocido y temido por muchos.

Curiosidades y presencia en la cultura popular

Cine y literatura : La cultura popular amplificó la fecha; la saga de terror Friday the 13th y otras obras han convertido la fecha en un símbolo del horror moderno.

: La cultura popular amplificó la fecha; la saga de terror y otras obras han convertido la fecha en un símbolo del horror moderno. Efectos estadísticos y percepción : Estudios y aseguradoras han analizado si realmente hay más accidentes o siniestros en viernes 13; la mayoría concluye que no hay un aumento significativo y que la percepción de riesgo suele deberse a sesgos cognitivos.

: Estudios y aseguradoras han analizado si realmente hay más accidentes o siniestros en viernes 13; la mayoría concluye que no hay un aumento significativo y que la percepción de riesgo suele deberse a sesgos cognitivos. Frecuencia en el calendario: Algunos años tienen varios viernes 13; la cantidad depende de cómo caen los días al inicio del año, lo que alimenta la atención mediática cuando la cifra es alta.

Explicación psicológica

Necesidad de control : Las supersticiones funcionan como mecanismos para dar sentido y control en situaciones inciertas; seguir rituales o evitar fechas “peligrosas” reduce la ansiedad para muchas personas.

: Las supersticiones funcionan como mecanismos para dar sentido y control en situaciones inciertas; seguir rituales o evitar fechas “peligrosas” reduce la ansiedad para muchas personas. Sesgos cognitivos: La confirmación selectiva hace que recordemos las coincidencias negativas (accidentes o malas noticias en un viernes 13) y olvidemos las muchas ocasiones en que no ocurre nada, reforzando la creencia.

El miedo al viernes 13 es el resultado de una mezcla de tradición religiosa, mitos antiguos, hechos históricos y refuerzo cultural por medios y entretenimiento. Aunque no existe evidencia científica de que ese día sea más peligroso, la superstición persiste porque satisface necesidades psicológicas y se transmite socialmente de generación en generación.