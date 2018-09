El joven con síndrome de Down que rompió barreras y logró ser bombero

ARGENTINA.- Tener síndrome de Down nunca fue un impedimento para Álvaro Lafarge. Desde pequeño, el sueño de este joven argentino era ser bombero. Hoy, a sus 22 años, puede decir oficialmente que lo ha logrado. Todo gracias a su esfuerzo y dedicación. No obstante, su camino hasta lograr tan ansiada meta no se puede considerar fácil. Y es que Álvaro ha sudado la gota gorda para estar donde está a día de hoy.

Siempre le habían recomendado que se dedicara a deportes que tuvieran menos riesgo que la equitación o el rugby, sus otras grandes pasiones. Consejos a los que el joven siempre hizo oídos sordos. Y es que, gracias a ellos, logró aumentar su masa muscular y tener más fuerza para realizar las pruebas que le exigían su profesión.

Su madre explicó al diario argentino Clarín que su hijo “cumplía con todos los requisitos que le pedían”, pero esto parecía no ser suficiente. “En 2013, empezó a ir tres veces por semana al cuartel. En diciembre de ese año empezamos los trámites para que lo contrataran oficialmente, pero nunca lo terminaban de aceptar. Nos pasamos tres años y medio de oficina en oficina”.

Desesperada por ayudar su hijo, a la mujer se le ocurrió escribir una carta en la plataforma web de peticiones Change.org, en la que explicó la situación en la que se encontraban. Allí consiguió más de 18 mil firmas en cuatro días: “Los medios ayudaron mucho con la difusión del caso y, junto a organismos no gubernamentales, hicimos un pedido formal al ministerio de Seguridad”.

El caso acabó llegando hasta la gobernadora de la región, que acabó intercediendo para agilizar los trámites, pues reconoció que, si cumplía con los requisitos, no tendría que haber problema en que Álvaro realizara su trabajo dentro del cuerpo de bomberos. Si bien no está expuesto a situaciones con riesgo de vida, el joven trabaja 30 horas por semana dentro del cuartel y tiene un sueldo como el de sus compañeros.

”Se lo toma muy en serio. Por suerte, su zona es tranquila y no lo van a mandar a incendios, ni nada que implique un peligro para él. También va a los desfiles oficiales. Está feliz, le encanta”, explicaba esta semana su madre a los medios que se interesaron por su historia. “Verlo ganar otra batalla nos llena de felicidad. En Argentina, la integración para la gente con capacidades diferentes existe solo de la boca para afuera. Luchamos por él desde que nació. Con la obra social, con las maestras que le decían que no podía terminar la primaria… y otra vez ganamos. Él nos demuestra que se puede”.

NoticiasSIN