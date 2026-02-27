El COE mantiene 3 provincias en alerta amarilla y 5 en verde

Se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

El COE mantiene 03 provincias en alerta amarilla y 05 en verde, debido a que el informe del INDOMET, establece que las precipitaciones seguirán disminuyendo en intensidad y frecuencia en gran parte del territorio dominicano, como resultado del alejamiento del sistema frontal, dando paso a una masa de aire con menor contenido de humedad.

Sin embargo, la combinación del viento moderado del este/sureste y los efectos locales (calentamiento diurno y orográfico), provocarán en ocasiones algunos aumentos nubosos con chubascos y ráfagas de viento.

Las provincias en alerta amarilla son:

Espaillat

María Trinidad Sánchez

Puerto Plata

En alerta verde están:

Santiago

Hermanas Mirabal

Monte Cristi

Samaná

La Vega

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, en la costa atlántica, desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia) se les recomienda a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones a permanecer en puerto, debido a viento y olas anormales. El resto de la costa navegar con precaución cerca del perímetro costero.

En la costa caribeña, desde Isla Beata hasta Cayo Pisaje (Pedernales), navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurase mar adentro debido a viento y olas anormales. El resto de la costa, condiciones normales.