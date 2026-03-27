Se esperan aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias

Hoy viernes, permanecerá un ambiente húmedo e inestable sobre sobre el país, asociado a los efectos locales y de una vaguada.

Estas condiciones favorecerán un ambiente nublado con aguaceros fuertes en ocasiones, tronadas, ráfagas de viento muy fuertes localmente y posibles granizadas sobre localidades del litoral costero Atlántico, el sureste, el este, así también, en el valle del Cibao, la zona fronteriza y la cordillera Central. Especialmente en: El Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana, La Altagracia, El Seibo, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, Elias Piña, San Juan, Samaná, San Cristóbal y Monseñor Nouel, hasta las primeras horas de la noche.

El Centro Nacional de Pronóstico del INDOMET incrementa las zonas en ALERTA meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, así como crecidas de ríos, arroyos y cañadas para las siguientes provincias.

NIVELES DE AVISOS Y ALERTAS METEOROLÓGICAS ALERTAS AVISOS DESCONTINUADAS El Seibo María Trinidad Sánchez Hato Mayor La Vega Hermanas Mirabal Monseñor Nouel Espaillat Samaná San Pedro de Macorís Monte Plata Santo Domingo TOTAL: 11 TOTAL: 0 TOTAL: 0

Las temperaturas, estarán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, así como valles del interior del país, especialmente en zonas de montañas y valles del interior del país, donde podrían ocurrir episodios de nieblas o neblinas.

Distrito Nacional: nublados con aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Norte: aumentos nubosos con aguaceros moderados a fuertes con tronadas y ráfagas de viento hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Este: aumentos nubosos con aguaceros locales y tronadas ocasionales hasta primeras horas de la noche.

Santo Domingo Oeste: medio nublado a nublado con aguaceros y tronadas hasta primeras horas de la noche.

Temperaturas: mínimas entre 19 °C y 21 °C, y máximas entre 28 °C y 31 °C.

Resumen: esta noche, la humedad e inestabilidad estará favoreciendo nublados con aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias provincias. Se mantienen las alertas meteorológicas por eventos de lluvias. Las temperaturas agradables esta noche.