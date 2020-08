Desafió Total | Domingo 2PM por Cine 9

Cine 9 Programación de Sábados Y Domingos donde se exhibirán las mejores películas de Sony Pictures, con derechos exclusivos de televisión abierta por Color Visión Canal 9

Este domingo en cine 9: El empleado de una fábrica decide tomarse unas pequeñas vacaciones mentales y contrata a una empresa de viajes virtuales llamada Recall para que le implante recuerdos de un inexistente viaje turístico a Marte.

AÑO: 2012

GENERO: Action | Adventure | Sci-Fi | Thriller

DIRECTOR: Len Wiseman

REPARTO DE ACTORES: Colin Farrell, Jessica Biel y Kate Beckinsale

NOTAS CURIOSAS O INTERESANTES DE LA PELICULA:

El actor Colin Farrell pasó una noche en el set porque quería “ver cómo sería despertar en el futuro”.

La escena de la pelea de un solo disparo fue realizada por el mismo Colin Farrell y recibió 22 disparos antes de que Farrell lo hiciera a la perfección.

Colin Farrell admitió que besar a Kate Beckinsale para la película fue extremadamente incómodo porque Len Wiseman estaba casado con ella.

Mientras construían el set para Desafio Total, los constructores gastaron $ 10,000 a la semana solo en tornillos para madera.

The water in the final fight scene was infected, causing Bryan Cranston to get pink eye in both eyes.

Scarlett Johansson turned down the role of Melina due to her commitment on The Avengers (2012).