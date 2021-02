CUENTA CONMIGO CINE 9 | DOMINGO 2PM.

Cine 9 Programación de Sábados Y Domingos donde se exhibirán las mejores películas de Sony Pictures, incluidas varias películas galardonadas con los derechos exclusivos de televisión abierta por Color Visión Canal 9

SINOPSIS: Tras la muerte de uno de sus amigos, un escritor relata un viaje de infancia con sus amigos para encontrar el cuerpo de un niño desaparecido.

AÑO: 1986

GENERO: Aventura, Drama

DIRECTOR: Rob Reiner

REPARTO DE ACTORES: Wil Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman

PREMIACIONES: Best Writing, Screenplay Based on Material from Another Medium (Nominación a los Oscars).