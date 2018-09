Capricornio: Debes pensar con la cabeza y no con las emociones

Palabra clave: desnudez

Número de suerte: 204

Te llega un dinero y lo entregas. Viajes de ida y vuelta. Se activa el amor. Hombre que te busca y te dice algo especial. Reuniones y celebraciones con alegrías. Hecho curioso con un medio impreso. Se activa tu creatividad. Nuevas ideas en viaje con la familia. Haces muchas cosas a la vez.

Trabajo: superas obstáculos. Ten tranquilidad la ansiedad no es buena. No todo lo puedes hacer tú solo (a).

Salud: gripe.

Amor: continúas mejorando la comunicación con los demás. Se activa la creatividad. Paseo a sitio de piscina.

Parejas: salida en familia por disfrute. Evita discutir en la calle. Hecho curioso con un carro cerca de tu casa.

Solteros: algo con comida especial en sitio de muchos espejos. Cambios de ciclo que te dan buenas nuevas.

Mujer: la estrella de la fortuna está contigo en esta semana. Cambio de look que necesitas.

Hombre: buscaras dinero para irte de viaje con la familia. No engañes ya que todo se descubre.

Consejo: debes pensar con la cabeza y no con las emociones