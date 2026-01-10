Temperaturas agradables, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año

Fuente oficial INDOMET

Desde horas pasadas, se han mostrado ingreso de campos nubosos hacia el territorio nacional, asociados al flujo de viento fresco y moderado del noreste y a la incidencia de una débil vaguada, los cuales favorecen la ocurrencia de aguaceros dispersos, con posibles ráfagas de viento, sobre las provincias: La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná, Duarte, La Vega, Monseñor Nouel y San Cristóbal. Se pronostica que estas precipitaciones se extiendan durante la tarde hacia áreas cercanas, incluyendo Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Santiago, Monte Cristi y otras cercanas. En horas de la noche, se prevé una mejoría en las precipitaciones; no obstante, continuarán ocurriendo hacia la costa Atlántica.

Mañana sábado, durante la madrugada se presentarán incrementos nubosos ocasionales, acompañados de lluvias débiles a moderadas localmente, hacia las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Hermanas Mirabal y Santiago. En horas de la tarde hasta primeras horas de la noche, estas precipitaciones se extenderán hacia La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, La Vega, San Cristóbal y zonas aledañas, producto del arrastre de humedad generado por el flujo moderado de viento del noreste.

Temperaturas agradables a frescas, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, debido a la estación del año (invierno) y al viento fresco de dirección noreste; con la ocurrencia de episodios de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana.

Distrito Nacional: aumentos nubosos con aguaceros dispersos y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Norte: aumentos nubosos con aguaceros dispersos y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Este: aumentos nubosos con aguaceros dispersos y posibles ráfagas de viento.

Santo Domingo Oeste: aumentos nubosos con aguaceros dispersos y posibles ráfagas de viento.

Temperaturas mínimas entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.

Resumen: viento moderado del noreste y débil vaguada, continúan favoreciendo nublados con aguaceros dispersos y aisladas ráfagas de viento, especialmente sobre las regiones: norte, noreste, sureste y la Cordillera Central… Temperaturas frescas y agradables en zonas de montañas.

El domingo, las condiciones del tiempo estarán dominadas por una débil vaguada y un marcado flujo moderado del viento del noreste, los cuales generarán, desde la madrugada, episodios de lluvias débiles a moderadas y posibles ráfagas de viento sobre las provincias de La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Samaná, María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, Monseñor Nouel y Sánchez Ramírez, condiciones que se mantendrán durante la mañana. Para la tarde, estas precipitaciones se presentarán en Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Azua, San José de Ocoa, San Juan y otras provincias ubicadas en la porción suroeste del país.