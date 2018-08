Actriz denunció a Weinstein compró el silencio de un actor del que abuso

REDACCIÓN.- La actriz y directora italiana Asia Argento, que denunció por abuso sexual el productor Harvey Weinstein, originando el movimiento Mee Too, habría acordado el pago de 380.000 dólares al actor y músico estadounidense Jimmy Bennett para evitar que la denunciara por abusar sexualmente de él cuando aún era mayor de edad, informa The New York Times.

Según el periódico, que cita documentos obtenidos de una fuente no identificada, Bennett habría sido atacado sexualmente por Argento en un hotel en California en 2013 cuando él tenía 17 años y ella 37. Los materiales del acuerdo firmado entre las dos partes incluyen una fotografía de ellos dos en la cama, aunque ahora los derechos de esta imagen pertenecerían a la actriz italiana, según el acuerdo alcanzado.

Según una notificación del abogado de Bennett citada por el diario, aquel incidente habría afectado a la salud mental y a la carrera del joven. En su aviso de intención de demanda inicial, el actor solicitó 3,5 millones de dólares pero los abogados de los partes acordaron una suma de 380.000 dólares.

Ni Asia Argento ni sus representantes han comentado el asunto con The New York Times.

Argento fue una de las primeras mujeres que denunció el productor Harvey Weinstein por violarla en un hotel durante el Festival de Cannes de 1997, cuando ella tenía 21 años.

NoticiasSIN