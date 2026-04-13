28 provincias en alerta por las lluvias

El presidente Luis Abinader declaró el estado de emergencia en cinco provincias y el Distrito Nacional mediante el decreto 234-26, emitido el domingo.

La República Dominicana enfrenta una compleja situación debido a las intensas lluvias, que han causado inundaciones y afectado la productividad nacional tanto en el sector público como privado.

Las áreas bajo decreto son Puerto PlataEspaillatValverdeSantiagoSanto Domingo y el Distrito Nacional.

Actualmente, hay 26 provincias en alerta amarilla y 2 provincias en alerta verde debido a una vaguada asociada a un sistema de baja presión.

El gobierno ha dispuesto ayuda inmediata y urgente, particularmente para Puerto Plata y Espaillat, ante los daños significativos en agricultura e infraestructura.

