Vladimir Guerrero Jr., el joven bateador de los Azulejos protagoniza la portada de MLB The Show 24

MLB The Show 24, con la imagen de Vlad Jr., estará disponible para los aficionados de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, prometiendo una experiencia de juego inigualable.

Por: La redacción

Santo Domingo – MLB The Show, el videojuego de béisbol más destacado, tiene un nuevo rostro para su edición 2024, y este no es otro que el talentoso dominicano Vladimir Guerrero Jr. Con tan solo 24 años, Vlad Jr. ya ha dejado una marca imborrable en el mundo del béisbol, siendo líder jonronero, campeón del Home Run Derby y ahora, la figura principal de MLB The Show.

El martes pasado, Vlad Jr. fue revelado como el atleta de portada de MLB The Show 24, uniéndose a la distinguida lista de estrellas de la MLB que han adornado las portadas anteriores del popular videojuego, como Shohei Ohtani, Aaron Judge y Bryce Harper.

MLB The Show 24, con la imagen de Vlad Jr., estará disponible para los aficionados de PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, prometiendo una experiencia de juego inigualable.

Vladimir Guerrero Jr. ha emergido como uno de los bateadores más temibles del béisbol, siendo seleccionado para el Juego de Estrellas en tres temporadas consecutivas, co-campeón de jonrones en 2021 y ganador del Home Run Derby en 2023. Su juventud y habilidades sobresalientes lo han convertido en un ícono del deporte.

LEA: Janet Camilo exige explicaciones sobre manejo de fondos para alcantarilladosJanet Camilo

La revelación de la portada de MLB The Show 24 fue acompañada de una innovadora iniciativa. El equipo de desarrollo viajó a la ciudad natal de Guerrero en la República Dominicana en diciembre para filmar un documental especial que destaca la vida y la carrera de Vlad Jr., agregando una dimensión humana a la experiencia del juego.

«Queríamos ir más allá. Le dijimos a Vlad, ‘¿Qué tal si vamos a tu ciudad natal y nos muestras algunos de los lugares que son realmente importantes para tu vida y cómo creciste?’ Así nuestros fanáticos pueden conectar los puntos y ver esa línea de todo lo que pasó para que se convirtiera en un gran atleta y ahora esté en la portada del juego», compartió Ramone Russell, estratega de desarrollo de productos, comunicaciones y marca de MLB The Show para Sony.

Vladimir Guerrero Jr. sigue los pasos de su padre, el legendario miembro del Salón de la Fama, Vladimir Guerrero. La portada de MLB The Show 24 es otro vínculo entre padre e hijo, ampliando el legado familiar en el mundo del béisbol.

Con esta designación, Vlad Jr. se une a la ilustre lista de atletas de portada de MLB The Show, compartiendo honores familiares con su padre. La historia se repite, ya que Vlad Sr. fue el rostro de MLB 2006, el predecesor de MLB The Show.

«Es increíble ver esa especie de círculo que se completa. Al mismo tiempo, esta es la historia de Vladdy Jr. Esta es la historia de Vladimir Guerrero Jr. Su padre es una gran parte de ella, pero queríamos asegurarnos de enfocarnos en Vlad Jr.», destacó Russell.

Con el respaldo de una exitosa carrera y un legado familiar impresionante, Vladimir Guerrero Jr. se erige como una elección natural para liderar MLB The Show 24, prometiendo una experiencia de juego emocionante y conectando a los fanáticos con la esencia misma de su extraordinaria travesía en el béisbol.

Portadas Recientes de MLB The Show: