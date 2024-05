Viggo Mortensen Presenta su Segundo Largometraje como Director: «The Dead Don’t Hurt»

Justo por la época en la que se estrenó «Falling», Mortensen ya estaba elucubrando la que sería su siguiente película.

Mucho antes de emprender aventuras en la Tierra Media o de ser un padre que educa a sus seis hijos con un método poco convencional alejado de la sociedad, Viggo Mortensen fue un niño que creció rodeado de películas de vaqueros.

«Me había criado con el western como género, viendo westerns en la tele como todos los niños de mi generación», dijo Mortensen en una entrevista reciente por videollamada desde España. «Y también se podía ir al cine de vez en cuando y ver un western».

Mortensen nació en Nueva York de padre danés y madre estadounidense. Su abuelo materno era canadiense. Por el trabajo de su padre, su familia se mudó a Buenos Aires, donde aprendió el español con acento bonaerense que todavía domina.

El actor ha traducido su gusto por los westerns en la película «The Dead Don’t Hurt» («Hasta el fin del mundo»), su segundo largometraje como director después del drama sobre un padre con demencia senil en «Falling» de 2020. «The Dead Don’t Hurt» se estrena este fin de semana en cines de Estados Unidos.

Justo por la época en la que se estrenó «Falling», Mortensen ya estaba elucubrando la que sería su siguiente película.

«Empecé a escribir una historia de una niña, una mujer que se llama Vivienne, una persona muy independiente, muy suya, con mucha personalidad y con una fuerza interior notable», comentó el actor nominado al Oscar por «The Lord of the Rings» («El señor de los anillos») y «Captain Fantastic» («Capitán Fantástico»). En el siglo XIX, en una sociedad fronteriza dominada por unos pocos hombres sin escrúpulos, una mujer que vive sola mientras su pareja se va a la guerra es un personaje que no se ha mostrado mucho en los westerns, un género que ha sido retratado principalmente desde la perspectiva masculina.

«La gente dice ´qué mujer más extraordinaria´», dijo Mortensen. «Seguro que había muchísimas mujeres como Vivienne, fuertes, tenían que serlo. (Pero) probablemente es la persona más fuerte psicológicamente de todos los personajes que vemos en la película, es una mujer especial en ese sentido».

Vivienne Le Coudy, interpretada por Vicky Krieps, es francocanadiense y conoce al inmigrante danés Holger Olsen (Mortensen) en San Francisco. No necesita mucho preámbulo antes de animarse a migrar con él hacia el sur, más cerca de la frontera con México.

La casa de Olsen está en un paraje desértico, alejada incluso de Elk Flats, el pueblo donde Vivienne busca trabajo. Al poco tiempo, la pareja se separa: Olsen se va a combatir a la Guerra Civil estadounidense y Vivienne queda vulnerable ante personas abusivas como Weston Jeffries, interpretado por el actor británico Solly McLeod.

Con «The Dead Don’t Hurt», Mortensen continúa explorando personajes complejos y escenarios intensos, ofreciendo una nueva perspectiva sobre el género western a través de una narrativa centrada en la fortaleza y resiliencia de una mujer en un mundo dominado por hombres.