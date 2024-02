Cartel le devuelve la fe en la Humanidad

La usuaria decía que el dueño era «un señor majísimo y educado» que le explicó todo de manera excepcional.

Por: La redacción

La usuaria de TikTok @itsploxd ha mostrado su emoción por lo que ha encontrado al ir a comprar una cámara de fotos a una popular tienda de Madrid.

Se trata en concreto del local de Antonio del Solar, que se hizo muy popular en las redes sociales hace unos meses después de que una joven subiese a TikTok una publicación sobre el negocio, que tenía un cartel en la puerta en el que se leía: «Por jubilación: vendo cámaras analógicas, objetivos, flashes, fotómetros y filtros».

La usuaria decía que el dueño era «un señor majísimo y educado» que le explicó todo de manera excepcional. Y además añadieron: «Si te gustan las cámaras analógicas o la fotografía, Antonio se jubila y está en liquidación».

Era un error, puesto que realmente no estaba en liquidación, pero la publicación hizo que a las pocas horas Antonio tuviese una cola de gente en la puerta de la tienda esperando para comprar.

Ahora, @itsploxd se ha quedado prendada de otro cartel que ha visto en la tienda de fotos.

«Como moderna de Madrid me he venido a comprar una cámara y es esta tienda que e hizo muy viral en TikTok porque es un señor jubilado que vende las cámaras. Entonces llego y pone esto», dice mostrando el cartel.

En el letrero se lee: «Vuelvo en cinco minutos, fotografiando el SOL en la esquina con Vallehermoso».

«Con lo cual me dirijo a la esquina de Vallehermoso y aquí está mi hombre fotografiando. Este tipo de actos son los que me demuestran que la Humanidad sigue existiendo y que puedo seguir confiando en los hombres y esto para mí es un regalo que me da la vida. Amén», finaliza la usuaria.