Tu oportunidad de Trabajar en los EE.UU., bajo la categoría de Visado H2B para trabajadores NO Agrícolas

Trabajar en el extranjero es el sueño de muchos, de ahí hacerlo realidad en base a sus competencias es el gran desafío.

Por:Dra. Carmen Herrera Medrano

En estos momentos los aspirantes a trabajar en los EE. UU., podrán aplicar a una categoría con mayor disponibilidad que la habitual, en ese sentido el Departamento de Seguridad Nacional, a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos y el Departamento del Trabajo, publicó una regla final temporal que pone a disposición 64,716 visas H-2B adicionales para trabajadores temporales no agrícolas para el año fiscal 2025, además de la cantidad máxima reglamentaria de 66,000 visas H-2B que están disponibles cada año fiscal.

Criterios de elegibilidad, responsabilidades de la empresa y Requisitos para la calificación del aplicante al tipo de Visado H2B

La empresa deberá proveer al aplicante de Visa H2b una certificación del empleador, la cual debe ser requerida anticipadamente por éste al Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (DOL), de igual manera completar una petición en la oficina de USCIS., una vez que esta petición haya sido aprobada, la solicitud podrá ser incoada ante el Consulado General de los EE. UU., Depto. de Visado de No Inmigrante del país del solicitante.

¿Personas en procesos judiciales podrán ser beneficiadas?

Las personas que hayan sido judicializadas y condenadas No podrán ser favorecidas con la precitada visa, ya que ninguna empresa o el propio estado querrán correr ningún tipo de riesgo. Ahora bien, los aplicantes tendrán que demostrar entre otras cosas, que no han estado en conflictos con las leyes, y que bajo su perfil no pesa ningún tipo de inadmisibilidad.

Bondades de la Visa H2B

La persona calificada y contratada para trabajar bajo el Visado H2b podrá acompañarse de su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años y deben requerir su admisión en la clasificación No Inmigrante H-4B.

Limitaciones de los dependientes del visado H2B

Los familiares no son elegibles para trabajar en los Estados Unidos mientras están en un su estatus (derivado de la H2B), la denominación H-4B, de su cónyuge e hijos solteros menores de 21 años de edad.

La visa H-2B es especialmente demandada por industrias de la construcción, hotelería, jardinería y la pesca. Sin embargo, es importante destacar que los trabajadores extranjeros contratados con este estatus solo pueden trabajar para el empleador específico que los contrató y solamente durante el período de tiempo autorizado, cualquier exceso o violación a la norma en este sentido, lo podría convertir en inelegible para este y otros tipos de visados. Es sumamente importante que los aplicantes puedan demostrar su intención de retornar a su país de origen una vez expirada la visa. Esto puede ser evidenciado a través de vínculos familiares, oferta de empleo o solvencia económica en su país.

Cumplimiento de las Cualificaciones del Trabajo

Las personas contratadas deberán cumplir con todas las habilidades, experiencias y calificaciones requeridas para la posición de trabajo ofertado. Esto asegura que son aptos para el puesto que van a desempeñar en EE.UU., de lo contrario podrán ser desvinculados inmediatamente, por lo que recomendamos ser honestos en sus competencias, y además adjuntar sus cartas de recomendaciones, certificados de títulos, participación en cursos técnicos y prácticos.

Dra. Carmen Herrera Medrano

Especializada en Derecho de Familia y Migratorio

