The Last Repair Shop’ triunfa como mejor cortometraje documental en la última edición de los premios Oscars

Dirigida por Mstyslav Chernov, esta poderosa narrativa nos lleva a un viaje profundo y conmovedor a través de la realidad de Mariupol.

Por: Maholi Albuez

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL: ‘The last repair shop’

Dirigido por Ben Proudfoot y Kris Bowers, este cortometraje nos cautivó con su enfoque íntimo y emotivo sobre la perseverancia humana.

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN: ‘Poor Things’

Con una visión única y detallada, ‘Poor Things’ cautivó a los espectadores con su diseño de producción excepcional.

MEJORES EFECTOS ESPECIALES: ‘Godzilla minus one’

Los efectos visuales asombrosos de ‘Godzilla minus one’ transportaron a la audiencia a un mundo lleno de imaginación y emoción.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN: ‘War is over! Inspired by the music of John & Yoko’

Dirigido por Dave Mullins y Brad Booker, este cortometraje nos conmovió con su animación encantadora y su mensaje poderoso.

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN: ‘The Wonderful Story of Henry Sugar’

La creatividad y el ingenio de Wes Anderson brillaron en este cortometraje, cautivando a la audiencia con su narrativa única.

MEJOR DISEÑO DE MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: ‘Poor Things’

El trabajo excepcional de Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston en ‘Poor Things’ realzó la autenticidad y el encanto de la película.

MEJOR BANDA SONORA: ‘Oppenheimer’

Ludwig Göransson cautivó a la audiencia con su excepcional composición musical en ‘Oppenheimer’, que complementó perfectamente la narrativa de la película.

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL: ‘What was I made for?’

La emotiva y conmovedora canción de Billie Eilish y Finneas O’Connell, ‘What was I made for?’, añadió una dimensión única a la película en la que se incluyó.

MEJOR SONIDO: ‘The zone of interest’

El diseño de sonido inmersivo de ‘The zone of interest’ transportó a la audiencia a un mundo lleno de atmósfera y emoción.

Felicidades a todos los ganadores y nominados por sus logros sobresalientes en el cine.