Terremoto de magnitud 4.7 sacude la metrópolis en New York

Nueva York, EE. UU. – 5 de abril de 2024 – Esta mañana, un terremoto de magnitud 4.7 sacudió el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, generando sorpresa y preocupación entre sus residentes. Según informes del Servicio Geológico, el sismo se registró cerca de la ciudad de Lebanon, Nueva Jersey, en torno a las primeras horas de la mañana.

Los informes de la agencia de noticias The Associated Press indican que los residentes de la zona experimentaron el temblor, aunque hasta el momento el Departamento de Bomberos no ha reportado daños significativos. Sin embargo, se insta a los ciudadanos a permanecer alerta y tomar precauciones adicionales mientras se evalúa la situación.

El Servicio Geológico ha iniciado una investigación exhaustiva para determinar la extensión de los posibles daños y evaluar cualquier riesgo adicional. Se aconseja a la población que siga las recomendaciones de seguridad emitidas por las autoridades locales y se mantenga informada a través de fuentes confiables.