Taiwán responde a maniobras militares chinas con despliegue defensivo

En respuesta a estas maniobras, el Ministerio de Defensa de Taiwán emitió un comunicado donde condena la «provocación irracional de China».

Taiwán ha desplegado aviones y puesto en alerta a sus unidades de misiles, navales y terrestres en respuesta a las maniobras militares chinas que se desarrollan en torno a la isla autónoma. Esta acción coincide con la reciente asunción del nuevo presidente taiwanés, William Lai.

El Ejército Popular de Liberación de China ha declarado que sus ejercicios de dos días son un castigo a las fuerzas separatistas que buscan la independencia de Taiwán. Beijing insiste en que la isla es parte del territorio nacional chino y frecuentemente envía buques y aviones de guerra al estrecho de Taiwán y a otras áreas circundantes, en un intento de desgastar las defensas taiwanesas e intimidar a su población, que apoya firmemente la independencia de facto.

En respuesta a estas maniobras, el Ministerio de Defensa de Taiwán emitió un comunicado donde condena la «provocación irracional de China» que «ha puesto en peligro la paz y la estabilidad regionales». El Ministerio aseguró que Taiwán no busca conflictos, pero «no rehuirá uno». Además, enfatizó que «este pretexto para realizar maniobras militares no sólo no contribuye a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, sino que muestra en el fondo su naturaleza hegemónica».

Durante su discurso de investidura el pasado lunes, el presidente William Lai, también conocido en taiwanés como Lai Ching-te, hizo un llamado a Beijing para que ponga fin a su intimidación militar y se comprometió a «no ceder ni provocar» a los dirigentes del Partido Comunista de China continental.