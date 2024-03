Reunión de tigueres, Rafael Solano y Marco Antonio Muñiz

Bonito relato de Marco Antonio Muñiz

Por: Hermes Gudiño

Marco Antonio Muñiz, conocido como «El Lujo de México», es un icono de la música mexicana y uno de los grandes exponentes del bolero. Su talento, pasión y estilo interpretativo lo han convertido en una figura emblemática de la industria musical. A lo largo de su carrera, Muñiz ha dejado un legado imborrable y ha sido reconocido como uno de los más grandes intérpretes del género.

Desde sus humildes comienzos en Guadalajara hasta su consagración en los escenarios más importantes, Marco Antonio Muñiz ha demostrado su amor por la música y su dedicación a su arte. Su voz única y su estilo romántico han conquistado corazones y dejado una marca indeleble en la historia de la música mexicana.

Durante su carrera, Muñiz cosechó éxitos como «Adelante», «Compréndeme», «Capullito de Alhelí» y «Por Amor»

Por su parte Rafael Solano es un músico y compositor dominicano reconocido a nivel mundial. Nació el 10 de abril de 1931 en Puerto Plata, República Dominicana. A lo largo de su carrera, ha dejado un legado musical invaluable, destacándose como pianista, escritor y exembajador dominicano ante la Unesco.

Rafael Solano ha compuesto más de un centenar de canciones en diversos géneros musicales. Su canción más reconocida, «Por amor», ha sido la canción dominicana de mayor proyección internacional. Ha sido traducida a varios idiomas e interpretada por prestigiosos artistas como Niní Cáffaro, Marco Antonio Muñiz, Jon Secada, el Mariachi Vargas, Vikki Carr y Plácido Domingo.

Marco Antonio compartió en Facebook su alegría al recibir la visita de Rafael Solano, a continuación disfruten este bello relato

En días pasados me llené de gozo con una visita inesperada. El maestro Rafael Solano me dio el enorme regalo de venir a México a visitarme, a llenarme de recuerdos, a cantar conmigo, a compartir la mesa y a recalcar lo intacto de nuestra larga amistad. Nos conocimos en los años 60 después de que su hermosa canción “Por amor” ganara el primer Festival de la Canción Dominicana, celebrado en 1968, con la interpretación de Niní Cáffaro. Tuve el privilegio de escucharla estando en su país e inmediatamente le comuniqué que la incluiría en mi reportorio. El disco “Ay Querida” estaba por salir a la venta en el año de 1969 pero moví cielo, mar y tierra con la compañía disquera RCA Víctor para integrar “Por Amor” y darle una connotación especial. La canción me había cautivado y estaba seguro que sería un éxito. No me equivoqué.

Tampoco me equivoqué al incluir a Rafael en la fila especial de mis amigos. Nacido en Puerto Plata, República Dominicana y autor de más de un centenar de composiciones de diferentes géneros de corte romántico, folklórico, religioso y merengue, es sobre todo un hombre de una pieza que siempre me ha demostrado su cariño y su maestría.

En esta reunión de nonagenarios donde quizás nuestro cuerpo no responde como antes, la memoria musical brilló y se hizo presente; esa no se olvida, esa sigue intacta. A través de la memoria musical pudimos transportarnos a esa hermosa joya del Caribe donde se gestaron tantos bellos e innumerables recuerdos y música fabulosa.