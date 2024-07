Puntacana Resort es galardonado como «Resort de Golf del Año» en los premios IAGTO Awards 2024

Este reconocimiento fue otorgado durante la Convención de América del Norte celebrada en Boyne Mountain Resort en Michigan

Por Lujan Acevedo

Boyne Mountain Resort, Michigan, EE. UU.- Puntacana Resort ha sido galardonado con el prestigioso premio de “Resort de Golf del Año”, Américas, en los premios de la Asociación Internacional de Operadores de Tours de Golf (IAGTO). Este reconocimiento fue otorgado durante la Convención de América del Norte celebrada en Boyne Mountain Resort en Michigan.

Los Premios IAGTO fueron establecidos en el año 2000, y cada año invitan a sus 660 miembros Tour Operadores de golf a votar por campos de golf, resorts de golf y destinos de golf que hayan brindado un servicio excepcional a sus clientes o a la industria en el año anterior.

Puntacana Resort ha sido celebrado por sus campos de golf de clase mundial, La Cana y Corales, que ofrecen impresionantes vistas al océano, diseños desafiantes y condiciones impecables. Este reconocimiento por parte de IAGTO resalta el compromiso del resort en ofrecer una experiencia de golf inigualable a los entusiastas de todo el mundo.

«Estamos increíblemente honrados de recibir este prestigioso premio por parte de los miembros de IAGTO. Este reconocimiento es un testimonio del arduo trabajo y la dedicación de todo nuestro equipo, que se esfuerza por brindar a nuestros huéspedes un servicio excepcional y experiencias de golf inolvidables. Esperamos dar la bienvenida a aún más golfistas a nuestro resort en las próximas temporadas”, expresó Mark Fraser, gerente de Ventas de Golf de Puntacana Resort.

La Convención de América del Norte, organizada en Boyne Mountain Resort, proporcionó una plataforma para que los profesionales de la industria se conectaran, compartieran ideas y celebraron la excelencia en el turismo de golf. El premio a Puntacana Resort fue uno de los momentos destacados del evento, reflejando su estatus como un destino líder para los golfistas que buscan tanto lujo como aventura.

Sobre Puntacana Resort

Puntacana Resort es un destino de baja densidad con más de 50 años de trayectoria, y comprometidos con el desarrollo del turismo de lujo sostenible. Posee tres millas de magníficas playas de arena blanca, 45 hoyos de golf de clase mundial, y sede del primer PGA TOUR de la República Dominicana, convirtiéndolo en un resort líder en el Caribe. Es el hogar de los hoteles Tortuga Bay, parte de Leading Hotels of the World y galardonado con cinco diamantes por la AAA (American Automobile Association, por sus siglas en inglés); The Westin Puntacana Resort & Club y Four Points by Sheraton Puntacana Village, a minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. https://puntacana.com/en/

Sobre IAGTO

La Asociación Internacional de Operadores de Tours de Golf (IAGTO) es la organización comercial global para la industria del turismo de golf, que comprende más de 2,500 operadores de tours de golf acreditados, resorts de golf, hoteles, juntas de turismo y más de 95 países. IAGTO se esfuerza por promover y apoyar el crecimiento de la industria del turismo de golf a nivel mundial.