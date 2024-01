ProDominicana reconoce a empresas exportadoras lideradas por mujeres en el Encuentro Nacional Mujeres en Exportación

La primera dama exhortó a ProDominicana a intensificar sus esfuerzos para que el número de empresas exportadoras lideradas por mujeres crezca cada día alumbrando el futuro.

Por: La redacción

Santo Domingo.- Con la presencia de la primera dama de la República, Raquel Arbaje, el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) presentó la 4ta. edición del Encuentro Nacional Mujeres en Exportación y reconoció a las empresas exportadoras más destacadas lideradas por mujeres.

Durante su intervención, Arbaje dijo que el gobierno del presidente Luis Abinader está comprometido con todas las mujeres y hombres dominicanos. “Desde agosto de 2020, las emprendedoras con menos capital y oportunidades han sido, de manera precisa, especialmente beneficiadas por las iniciativas del gobierno. Prueba de ello es que más del 65 % de los préstamos otorgados por Promipyme se han destinado a mujeres. Además, en el marco del Plan Nacional de Titulación de Terrenos del Estado, las mujeres constituyen más del 55 % de quienes han recibido títulos de propiedad”, destacó.

Así mismo, la primera dama exhortó a ProDominicana a intensificar sus esfuerzos para que el número de empresas exportadoras lideradas por mujeres crezca cada día alumbrando el futuro.

En ese sentido, Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, indicó que la nueva edición del estudio contempla indicadores sobre liderazgo femenino en el sector exportador, contribución de las empresas a la economía dominicana, niveles de empleo, salario percibido por los trabajadores, así como, un análisis exhaustivo de las nuevas iniciativas que se encuentran disponibles para fomentar la inserción competitiva de la mujer dominicana en el comercio internacional.

Riveiro informó que en 2022 las exportaciones de las empresas lideradas por mujeres alcanzaron los US 1,777.9 millones, con más de 80 destinos y 1,123 productos diferentes, lo que muestra un sector diversificado, tanto en destino como en rubros exportados.

Asimismo, reveló que el Distrito Nacional encabeza la lista de las empresas exportadoras lideradas por mujeres, con un 14 % de participación, seguido por Santo Domingo 6 %, Santiago 4 %, La Vega 2 % y Puerto Plata 1 %.

Víctor O. Bisonó Haza, ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), indicó que la participación de las mujeres ha sido fundamental en el fortalecimiento y desarrollo de las exportaciones. Esto lo confirma la Organización Mundial de Comercio, la cual señala que las empresas que participan del comercio internacional emplean más mujeres que aquellas empresas que no exportan, evidenciando así su participación estratégica en esta actividad.

Durante el período enero-agosto 2023, el valor de productos exportados alcanzó los US 998.6 millones, y para el mismo período del año 2022 se exportaron US 1,231.8 millones. En cuanto a los mercados se destacan: Suiza US 1,025 millones, India US 309.2 millones y Estados Unidos US 178.9 millones.

En cuanto a los principales productos exportados por las empresas lideradas por mujeres se encuentran: el oro en bruto, artículos de joyería, aceite de soya, cacao en grano y los bananos.

Galardonadas

Durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación se reconocieron las empresas exportadoras lideradas por mujeres que se han destacado por fortalecer e incrementar el volumen de sus exportaciones, impactando de manera positiva la economía dominicana durante el 2022.

En ese sentido, se reconoció a Camilo Labs en la categoría de Pro-Internacionalización, por sus aportes al proceso de expansión en mercados internacionales. Asimismo, recibió el galardón Linette Ureña Camilo, directora ejecutiva de la empresa.

Margarita Medina Taller Manos Creativas, en la categoría Pro-Desempeño Pymes, por sus aportes al incremento del volumen exportado de productos elaborados por una pequeña y mediana empresa liderada por una mujer. Su presidenta Margarita Medina recibió el galardón durante la ceremonia. En la categoría Pro- Liderazgo, se reconoció a Cementos Cibao, por sus aportes al crecimiento y rentabilidad durante los últimos años. Recibió el galardón la gerente de imagen corporativa, Carolina Hernández.

En el marco de la actividad se presentó el panel: “Perspectiva y Visión Futura de la Mujer Exportadora”, integrado por mujeres destacadas como: Alba Luz Díaz, directora creativa de Camila Casual; Rosanna Nin, CEO de GL Sila; Linette Ureña Camilo, directora de Camilo Labs, y moderado por Yasmín Yeara, Fundadora de LoveUmucho.

Asimismo, las damas reconocidas conversaron acerca de sus perspectivas y temas esenciales vinculados a la participación de las mujeres en el sector exportador con una óptica de empoderamiento, partiendo de las iniciativas y las ideas que han permitido el desarrollo de la mujer en dicho sector.

Igualmente contó con espacio ferial y actividades asociadas a las más de 30 empresas expositoras durante el día completo, así como charlas, activaciones, brindis de productos, entre otras. Además, se realizaron rondas de negocios con compradores internacionales para diversificar los mercados de exportación, con más de 90 reuniones, 21 compradores, 34 exportadores, 14 países.

Agradeció el apoyo de los patrocinadores, La Unión Europea, Banco BHD, INICIA, Grupo Fersán, Grupo Propagas, Banreservas, Banco ADOPEM de Ahorro y Crédito, Banco LaFise, Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), Banco ADEMI, Industrias Banilejas, J.P. Chenet, Cervecería Nacional Dominicana, Farmacia Carol, Periódico Hoy, Periódico El Dinero, Revista Mercado.