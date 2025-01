Petro anuncia que no asistirá a la investidura de Maduro

¡Las elecciones no fueron libres !

El presidente colombiano confirmó que no asistirá a la investidura de Nicolás Maduro el próximo viernes y aseveró que las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela “ no fueron libres” por diversas razones, por lo que Colombia no las puede reconocer.

Colombia estará representada por el embajador colombiano en Caracas, Milton Rengifo, según confirmaron desde Presidencia.

No hay elecciones libres bajo bloqueos

No podemos reconocer elecciones que no fueron libres y esperamos que estas puedan realizarse pronto sin bloqueos ni intimidaciones internas, aseguró Petro en su cuenta de X, donde afirmó que no va a romper relaciones diplomáticas con ese país con el que Colombia comparte una extensa frontera.