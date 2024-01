Película-Española-'La-Sociedad-de-la-Nieve'-nominada-a-los-Premios-Óscar-2024

Esta es la primera nominación para el director nacido en Barcelona en 1975, cuya obra maestra narra la conmovedora lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes.

Por: Maholi Albuez

La aclamada película española 'La Sociedad de la Nieve', dirigida por Juan Antonio Bayona, ha sido nominada para el premio Óscar en la categoría de Mejor Película Internacional y Mejor Diseño de Maquillaje y Peluquería, según anunció la Academia de Hollywood en la mañana de hoy.

Esta es la primera nominación para el director nacido en Barcelona en 1975, cuya obra maestra narra la conmovedora lucha de los supervivientes de la tragedia aérea de Los Andes. 'La Sociedad de la Nieve' competirá en la categoría internacional con destacadas películas como la italiana 'Io Capitano', la británica 'The Zone of Interest', la japonesa 'Perfect Days' y la alemana 'The Teachers Lounge'.

LEA: Aprendamos a cómo utilizar nuestra tarjeta de crédito y aprovechar sus beneficios | Esta Noche Mariasela

Las nominaciones para la 96ª edición de los premios de la Academia fueron anunciadas en una ceremonia en Los Ángeles, conducida por los actores Zazie Beetz y Jack Quaid, quienes revelaron la lista definitiva de los candidatos en las 23 categorías.

La noticia de la nominación llega después de que 'La Sociedad de la Nieve' no lograra llevarse el Globo de Oro a la Mejor Película de Habla No Inglesa, título que fue otorgado a la película francesa 'Anatomy of a Fall', dirigida por Justine Triet.

La entrega de los premios Óscar está programada para el próximo 10 de marzo en Los Ángeles, y se espera con gran expectación la competencia en la que 'La Sociedad de la Nieve' buscará llevarse el prestigioso galardón a casa. La película ha cautivado a críticos y audiencias por igual, y esta nominación es un reconocimiento merecido a la excelencia cinematográfica de Bayona y su equipo.