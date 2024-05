Muere Morgan Spurlock, director del documental «Super Size Me» sobre comida rápida

El título hace referencia a una oferta de la cadena por la que aumentaban el tamaño de la orden de papas fritas y el refresco.

El documentalista Morgan Spurlock, autor de la galardonada cinta Super Size Me que relataba las consecuencias en su salud de solo comer McDonald’s por 30 días, ha fallecido a los 53 años.

Su familia contó este viernes en una declaración que el cineasta murió en Nueva York el día anterior a causa de complicaciones derivadas del cáncer, según People.»Fue un día triste, el dar el último adiós a mi hermano Morgan», dijo en el comunicado Craig Spurlock, hermano y colaborador del documentalista.

«Morgan dio tanto a través de su trabajo artístico, sus ideas y su generosidad. El mundo a perdido a un auténtico genio creativo y a un hombre especial. Me enorgullece haber trabajado con él».Spurlock saltó a la fama en 2004 con el documental Super Size Me, nominado a un Oscar, en el que relataba en forma de crónica los efectos en su saluda de comer durante un mes solo productos de la cadena McDonald’s.

El título hace referencia a una oferta de la cadena por la que aumentaban el tamaño de la orden de papas fritas y el refresco.Según Spurlock, al cabo de 30 días había aumentado su peso en 25 libras, sufría de depresión y problemas en el hígado.

Si bien sus críticos cuestionaron la veracidad de sus alegaciones, lo cierto es que el documental generó un intenso debate sobre los efectos nocivos de la llamada comida chatarra y su contribución a la epidemia de obesidad en Estados Unidos, que ya afecta al 42% de la población.McDonald’s acabó retirando su oferta Super Size para contener el daño a su imagen, lo que no ha impedido que siga siendo una de las mayores compañías multinacionales y uno de los restaurantes más visitados por los estadounidenses.

Tras el éxito con Super Size Me, Spurlock realizó los documentales Where in the World Is Osama bin Laden (2008), The Greatest Movie Ever Sold (2011) y la secuela Super Size Me 2: Holy Chicken! El cineasta había estado casado en dos ocasiones y tenía dos hijos.