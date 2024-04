Movistar Plus+ tiene nuevos canales destinados al deporte

Hasta tres canales en pruebas tiene Movistar+: Flash Deportes en el dial 81, Flash Fútbol en el dial 252 y Flash Baloncesto en el dial 253.

Movistar Plus+ tiene nuevos canales en prueba y estarán destinados al deporte. Por lo que, los clientes de la TV de la operadora azul tendrán a su disposición hasta 3 nuevos canales para ver deportes, y puede que se estrenen dentro de poco. En este caso, los diales aún no están añadidos al deco del operador, pero están visibles en los diales 81, 252 y 253.

Como es costumbre, antes de estrenar nuevos canales, Movistar realiza una serie de pruebas a los diales con el objetivo de que cumplan con una serie de objetivos. Entre ellos, que no tengan fallos de emisión. De ahí que, ahora mismo, estén disponibles dentro del dial virtual de Movistar Plus+ y no se puedan ver a través del deco.

Además, un detalle importante es que no tienen IP asociada, por lo que podría apuntar a que serán canales de vídeo bajo demanda interactivos. Sin embargo, todavía se desconocen muchos detalles acerca de estos nuevos canales deportivos de la plataforma, aun así, hay varios detalles que ya se pueden sacar en claro después de ser añadidos.

De fútbol, baloncesto y otros deportes

Sin embargo, todavía no se sabe cuándo se estrenarán de manera definitiva, pero sí que se puede tener una idea cómo serán estos nuevos canales de la operadora.

El primero de todos estará ubicado en el dial 81, un espacio libre que tiene libre Movistar en su catálogo de canales. Y, por otro lado, antes de llegar a los canales en calidad 4K (que solo se pueden ver a través del deco UHD de Movistar Plus+) están los otros dos canales en los diales 252 y 253.