Modificaciones a la ley 1-24 de la DNI generan debate

Por: Maholi Albuez

Esta semana, se llevará a cabo una modificación crucial a la ley 1-24 que establece la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), generando controversia según el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. Peralta afirmó que la modificación, fundamentada en un mandato constitucional, tiene como objetivo organizar los sistemas de inteligencia nacional.

«Ya se está procediendo… se han celebrado dos reuniones, se creó una comisión de abogados de cuatro, dos del gobierno y dos de la sociedad de diarios… yo espero que no pase de principios de esta semana que viene», declaró Peralta.

Posterior a la introducción de la modificación, Peralta anunció que la propuesta sería presentada a la mesa de diálogo para la aprobación de los sectores que han expresado objeciones.

Asimismo, asumió la responsabilidad compartida, señalando que el director de la DNI trabajó en conjunto con su equipo técnico en el proyecto, el cual fue revisado por la consultoría.

«Que no lo trabajó la consultoría pero que nosotros no renegamos del proyecto porque lo leímos y lo revisamos, que eso quede claro, que no le estamos sacando el cuerpo al proyecto», afirmó Peralta en una entrevista en el programa «Más Cerca», transmitido por TeleRadio America, con la conducción de Anibelca Rosario y Marisol Mendoza.

Peralta destacó que, aunque la ley no es inconstitucional, es demasiado abierta, poco precisa y presenta artículos ambiguos, por lo que es necesario someterla a revisión.