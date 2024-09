Mariano Rivera anuncia inicio de construcción del proyecto Nordeste sostenible en Samaná

Rivera afirmó que el proyecto Nordeste Sostenible sentará un precedente positivo tanto en Samaná como en todo el país para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente

Por Noticias SIN

New York.- Mariano Rivera, conocido como el mejor cerrador en la historia de las Grandes Ligas y el único miembro del Salón de la Fama elegido por unanimidad, ha anunciado el inicio de la construcción del proyecto Nordeste Sostenible en la Península de Samaná, República Dominicana.

Durante una entrevista con Moisés González en Despertar Nacional, transmitido por Vega TV, TV Quisqueya, Dish Latino, y OEP TV, Rivera destacó la belleza natural de la región y su compromiso con el desarrollo integral de este importante polo turístico. “Estamos profundamente comprometidos con Samaná. Presentamos el proyecto de una planta de valorización de residuos que permitirá producir energía eléctrica limpia y ofrecer a la población una fuente de energía más económica. Queremos ayudar a este polo turístico a alcanzar sostenibilidad en el manejo de residuos y erradicar los vertederos a cielo abierto”, expresó Rivera.

El exlanzador de los Yankees de Nueva York agradeció a la Universidad Tecnológica de Santo Domingo (Intec) por la realización del estudio de impacto ambiental, que ha sido fundamental para avanzar en el proyecto. Rivera confesó su entusiasmo por la inversión en Samaná, atraído tanto por la belleza natural de la región como por la oportunidad de dejar una huella positiva en la comunidad, combatiendo la contaminación y generando empleo local.

“Siempre he sido una persona con mucho interés en ayudar a nuestros países en Latinoamérica a buscar nuevas soluciones para el medio ambiente y en particular la contaminación que producen los vertederos a cielo abierto, gracias a Dios tuve la oportunidad de jugar mi carrera entera en New York y conocer muchos empresarios y con el apoyo de algunos amigos en Las Terrenas encontramos una compañía que tiene la mejor tecnología del mercado para resolver el problema de los residuos en los vertederos”.

Rivera afirmó que el proyecto Nordeste Sostenible sentará un precedente positivo tanto en Samaná como en todo el país para el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Economía circular

“Cuando se presentó la oportunidad de ver el problema de los residuos sólidos en Las Terrenas allí yo decidí invertir en la zona con la aplicación de esta nueva tecnología. Nuestra tecnología valoriza los residuos y los transforma en CDR combustible derivado de residuos y este combustible puede ser utilizado como materia prima para la producción de energía eléctrica limpia para toda la península de Samaná y esperamos tenerla en funcionamiento la planta lo más pronto posible para el bien de la provincia de Samaná

La iniciativa, liderada por la compañía Maxter Constructora SRL, dará lugar a la construcción de una moderna planta de residuos sólidos en la comunidad de Sánchez, provincia de Samaná, con la capacidad de tratar 450 toneladas de residuos.

La inversión privada del proyecto en terrenos privados proviene de empresarios locales y del exjugador de grandes ligas, Mariano Rivera.

“La empresa realiza una gestión integral de residuos, mejorando la administración público-privada y congelando el precio de la gestión de residuos para los próximos 20 años,” añadió Rivera. “Trabajamos en el entorno de la economía circular, generando nuevas materias primas a partir de los residuos y luchando contra el cambio climático, transformando el pasivo ambiental en un activo ambiental.”

Mariano Rivera agradeció a la Universidad Tecnológica de Santo Domingo por el diseño del estudio de impacto ambiental.

El proyecto, que ya cuenta con la licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, fue emitida tras un exhaustivo análisis de casi un año del estudio de impacto ambiental de 756 páginas. Esta licencia garantiza que la planta operará bajo estrictos estándares medioambientales, asegurando una solución sostenible y eficiente al problema del manejo y disposición final de los residuos de la provincia.

Cabe destacar la gran expectativa dentro de la comunidad por el desarrollo de este proyecto, considerando que con la implementación de la nueva planta de tratamiento de residuos sólidos se eliminará por completo la contaminación provocada por los vertederos a cielo abierto de la provincia y, en particular, el vertedero del municipio de Sánchez, que por décadas ha afectado a toda la bahía de Samaná.