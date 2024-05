Los mejores looks de la alfombra roja de la MET Gala 2024

Todos los looks de la alfombra más esperada por los amantes de la moda.

Inspirada en El Jardín del Tiempo, un relato de J.G. Ballard de 1962, la Met Gala 2024, también conocida como la gala benéfica del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, volvió a convertirse en el evento de moda y arte más esperado por los amantes del mundo fashionista. Por sus escaleras, numerosas estrellas desfilarán con sus sorprendentes y disruptivos looks.

Celebrando el lanzamiento de la exposición 2024, titulada Sleeping Beauties: Reawakening Fashion (Bellas durmientes: el despertar de la moda), los diseñadores Gabriel Lage, Javier Saiach, Roberto Piazza y Camila Romano analizaron a Infobae cada uno de los estilos que se desplegaron este “The First Monday in May” (Primer lunes de mayo).

Jennifer Lopez Jennifer Lopez eligió un diseño de Schiaparelli Haute Couture.

Bajo la mirada de Lage, el look que eligió la actriz y cantante “es un trabajo rutilante sobre transparencia, un vestido absolutamente sensual, íntegramente trabajado con artesanía absoluta. Esto es un vestido de transparencia, trabajado totalmente en hilo de seda y, en este, con figuras geométricas y algo de abstracto y luego bordado íntegramente con cristal”.

Anna Wintour Anna Wintour optó por un vestido de Loewe. REUTERS/Andrew Kelly

“El año que más me gustó”, afirmó Saiach al describir el estilo de la anfitriona. “Se muestra con la seguridad de siempre, pero esta vez innovando con colores (atípico en su propuesta) el corte es impecable y dentro de la seguridad que siempre destaca, las flores que acompañan a Aurora en los jardines se adueñan de su impecable sobretodo. ¡Elegante!”, aseguró.

Emily Ratajkowski Emily Ratajkowski y una oda a las transparencias en Met Gala /REUTERS/Andrew Kelly

Lage analizó el look de Emily Ratajkowski: “Es un trabajo de bordado bastante fuerte. Es un vestido que puede llegar a gustar mucho, o no, pero tiene un trabajo muy fabuloso. En la parte de arriba tenemos como una red encadenada totalmente hecha a mano en cristales muy pequeños que se va transformando en la parte de la cintura en hojas, pétalos y alguna flor pequeña con una línea inclusive un poco art decó”.

Dove Cameron Dove Cameron, actriz y cantante, en Met Gala /REUTERS/Andrew Kelly

“Es una pieza íntegramente aplicada en hilo de algodón e hilo de seda recreando un estampado bastante antiguo. También un poco tapicero. He visto varias cosas que tienen un poco de reminiscencia tapicera, que es del 1700″, planteó Lage al referirse a Dove Cameron.

Lana del Rey Lana del Rey con un look personalizado de Alexander McQueen /REUTERS/Andrew Kelly

“Es una aplicación de hilo de seda sobre una base lisa con un trabajo muy espectacular indudablemente. Está hecho en forma de bouclé y tiene un trabajo realmente maravilloso en ramas ascendentes y descendentes que se van cruzando y estilizan de una manera fantástica, pero la verdad que no hay gran creatividad”, consideró Lage sobre el vestido de Lana del Rey.

Shakira Shakira le dio vida al clásico rojo de Carolina Herrera /REUTERS/Andrew Kelly

La cantante Shakira llegó por primera vez al evento con un vestido rojo de Carolina Herrera. Se trata de un diseño de crepé sin tirantes con un distintivo detalle cut-out y la espalda al descubierto. “Linda ella, pero el vestido es muy clásico y se la notaba muy nerviosa”, dijo Saiach.

Ashley Graham La modelo eligió un vestido negro, ceñido al cuerpo y con flores bordadas con cristalería diseñado por Ludovic de Satinr Sernin. REUTERS/Andrew Kelly

Bajo la mirada de Piazza, el estilo de Graham es “sencillamente espantoso. Si la temática es ‘bellas durmientes’, no tiene nada que ver el vestido ese negro. Primero que no es para el cuerpo de ella. Si estamos hablando de disfraces, de teatralización, está todo bien, puede ser que esté bien hecho, pero nada que ver. Me parece totalmente una cosa gótica, de muy mal gusto, exaltando curvas que no corresponden”.

Dua Lipa Dua Lipa eligió un look de Marc Jacobs /REUTERS/Andrew Kelly

“Dua Lipa con un corset y falda lencera, en un encaje chantilly muy suave. Es una línea sensual, pero la verdad que no me llama la atención”, analizó Saiach.

Zendaya La actriz, que ya se convirtió en un ícono de la moda, optó por un diseño de Margiella by Galiano. REUTERS/Andrew Kelly

“¡Siempre impecable y dando en la tecla!”, afirmó Romano al analizar el estilo de Zendaya. “Su look está compuesto por un corsé verde esmeralda combinado, con un lazo sobre el hombro que se convierte en falda en tonos azul tornasol con corte sirena. El brillo de la organza, más los accesorios en forma de parra de uva, ¡le dan un toque genial! Termina de completar su look, un tocado con plumas y un make up que la hace ver como salida de un cuadro renacentista, pero a la vez súper canchera. Top”.

Lily James Lily James eligió un vestido bordado con flores para transitar la famosa escalinata REUTERS/Andrew Kelly

Según Lage, el estilo de la artista es “una pieza que parece de raso de seda natural, íntegramente trabajado en hilados pegados a los vestidos aplicados a mano y trabajados de manera artesanal. Con un escote corazón, con una corsetería de línea bastante antigua, creo que en estas líneas hay un regreso absoluto a los 90″.

Rebecca Hall Rebecca Hall se sumó con un vestido etéreo a la Met Gala 2024 REUTERS/Andrew Kelly

“Me encantó, es el hada de un cuento maravilloso, flota con ese etéreo vestido con flores, de líneas simples, pero con colores y tamaños de flores tan suaves que parece un jardín vivo”, afirmó Saiach sobre Hall.

Nichapat Suphap Nichapat Suphap optó por un look en blanco para la alfombra de los Met Gala REUTERS/Andrew Kelly

Para Piazza, su vestido “está totalmente mal hecho. Está muy largo adelante, se lo pisa. Zapatos horribles que no se usan más con taco enorme, grueso. Le queda feo. Mal peinada, mal maquillada, mal parada. Le doy menos de 0 puntos, espantoso”.

Karol G Karol G llegó por primera vez a la Met Gala vestida en un Marc Jacobs /DabidEMateE/X

“Con el mismo trabajo de Demi Moore: caderas exageradas con transparencias en base íntegramente aplicado en piedras zirconias de diferentes tamaños. Es una piedra en tonalidad platino, no es ni plateado ni peltre, está en el medio, y da un destello muy espectacular. El trabajo de ballenas enmarcadas que, sin duda, se sigue viendo, y que participa también como años atrás en las faldas, simulan tener ballenas aplicadas que continúan hacia la falda”, dijo Lage sobre el look de Karol G.

Bad Bunny Bad Bunny optó por un traje hecho a la medida inspirado en la flor nacional de Puerto Rico REUTERS/Andrew Kelly

“Bad Bunny, tiene un total look de Maison Margiela. Detalles de saco sastrero con pespuntes a la vista y flores voluminosas en color negro. Lo combina con un pantalón de esmoquin con detalles en rojo y pespuntes. Su look se completa con accesorios como sus gafas y capelina de raso, respetando muy bien la temática entre el renacimiento y la belleza, entre lo moderno y lo clásico”, aseguró Romano.

Gigi Hadid Gigi Hadid optó por un vestido bordado con flores amarillas de Thome Browne REUTERS/Andrew Kelly

Según Lage, “es una pieza maravillosa. Una corsetería bien de estilo antiguo. Si se fijan bien, lo que tiene en la falda es una chaqueta armada con botones y mangas desde la cual están aplicados volantes, o sea, la chaqueta se va transformando en volantes, y eso es lo que genera toda esa falda espectacular trabajada también con apliques de hilo de seda íntegramente bordados en cristal, que es uno de los grandes mandamientos de la moda de los próximos años”. Jessica Biel optó por un vestido en la gama de los rosas, con flore REUTERS/Andrew Kelly

“Impactante”, afirmó Saiach sobre el look de Biel y agregó: “¡Impresionante la presencia del vestido, habla por sí sola, ella hermosa y relajada! Sin dudas uno de los vestidos de esta noche”.

Madelyn Cline Madelyn Cline luce un vestido en total white REUTERS/Andrew Kelly

De acuerdo a Piazza: “Es un vestido interesante, muy bien hecho. Me da a una novia, muy monacal. Es un vestido gótico totalmente. Es una novia gótica -monacal y no me da romanticismo para nada. Sí, me parece un vestido gótico monacal blanco”.

Nicole Kidman Nicole Kidman y un vestido recreado de Balenciaga /REUTERS/Andrew Kelly

“Es una línea de vestido frac que se vio muchísimo. Tiene un trabajo de apliques de pétalos en toda la parte de la falda negra con un corsage de línea antiguo. No hay mucho para decir realmente. Tiene un buen trabajo que se ve divino, pero insisto que en una gala Met es como que bajó la creatividad”, planteó Lage sobre el paso de Nicole Kidman.

Y Saiach apuntó: “Fantástica; una belleza clásica con un Balenciaga. Sería la más solicitada de cualquier principado”.

Matt Damon y su esposa Luciana La pareja del actor y la argentina dijeron presente en la MET Gala 2024 REUTERS/Andrew Kelly

“Él tiene un smoking clásico negro, con moño y zapatos de charol. Ella un vestido blanco strapless con alforzas en el busto y un lazo del mismo tono. Poco jugados para la ocasión”, aseguró Romano.

Amy Fine Collins La periodista Amy Fine Collins muestra un look inspirado en el estilo de mitad del siglo XX REUTERS/Andrew Kelly

“Un look que sin dudas tiene reminiscencias a la Segunda Guerra Mundial. No entiendo por qué fueron a eso, debe haber una historia para contar que todavía no la sabemos. A mi particularmente me resulta una reversión un poco exótica. Tiene un trabajo de mano no muy exagerado. No me parece bien creado el estilo. No le encuentro el motivo para esta gala. Pero seguramente lo va a tener, y en algún momento van a explicar el por qué”, reflexionó Lage sobre el look de Collins.

Stray Kids El grupo de K-Pop se mostró por primera vez en la Met Gala REUTERS/Andrew Kelly

“No sé qué decir! Me esperaba más, siendo siempre sus looks geniales!, comentó Saiach.

Jamie Dornan Jamie Dornan mostró un look clásico con distintos matices en la alfombra de la Met Gala REUTERS/Andrew Kelly

Piazza tuvo una opinión desfavorable hacia el look del actor: “Qué tiene que ver estar vestido con un frac con la temática. Quizás se equivocó de fiesta, iba a un casamiento”.

Alton Mason Alton Mason lució un atuendo con mezclas de texturas y tejidos REUTERS/Andrew Kelly

“Cancherisimo!” opinó Romano: “Reversión de un traje en tweed más la capa, me encanta. Mix de tejidos y accesorios muy modernos. Los zapatos son espectaculares”, remarcó.

Sarah Jessica Parker La actriz deslumbró con un vestido y botas combinados REUTERS/Andrew Kelly

Lage explicó el atuendo de la actriz: “Sarah Jessica Parker, impresionante. Con una pieza absolutamente romántica, con todo el estilo que nos tiene acostumbrados. Una pieza artesanal como fascinator en su cabeza. Impresionante. Una falda íntegramente creada con pasante de ballenas, apliques de encajería. Una pieza realmente fabulosa, creo que para mí hasta ahora es la mejor de las que vi. Me parece súper elegante, femenina, sensual, romántica, tiene absolutamente todo lo que puede tener un vestido. El detalle del vestido está acompañado también por el calzado, las botas en un tono nude con esa superposición de ese blanco roto y esos grises que tienen unos platinos trabajado arriba también continúa en unas botinetas”.

Uma Thurman Uma Thurman pasó por la alfombra de la Met Gala y lució un vestido celeste y pelo recogido REUTERS/Andrew Kelly

“¿En serio? Mirá que con lo hermosa que es ella, hay que dejarla así… La madrastra del cuento”, afirmó Saiach.

Chioma Nnadi La editora de British Vogue pasó por la alfombra con un atuendo amarillo conformado por un vestido y pantalones REUTERS/Andrew Kelly

“Espantoso”, sentenció Piazza.

Brie Larson Brie Larson optó por un look de Prada /REUTERS/Andrew Kelly

“Brie Larson con un vestido en degradé íntegramente trabajado debajo en una mezcla de colores un poco exótica, pero que la verdad que está muy bien lograda, queda muy bueno”, dijo Lage sobre el look de Brie Larson.

Gwendoline Christie La actriz conocida por sus papeles en Game of Thrones y Star Wars lució un arriesgado look REUTERS/Andrew Kelly

“Lleva un vestido de chiffon de seda rojo rubí con una capa de de tul con detalles lineales en Crin. No entiendo mucho su estilismo ni su peinado”, declaró Romano.

Amanda Seyfried Amanda Seyfried con un vestido de Prada /REUTERS/Andrew Kelly

“El total look me encanta: el cabello en plata y la referencia de las flores en el género metálico hacen una linda mezcla”, planteó Saiach sobre Amanda Seyfried y su paso por Met Gala.

Más looks de la Met Gala 2024

Josh O’Connor Josh O’Connor en la Met Gala con un frac extra largo firmado por Loewe (REUTERS/Andrew Kelly) Los zapatos del look de O’Connor se ajustaban al dress code, un par de botines de inspiración cowboy (con hebillas en los laterales), de punta redondeada (un clásico de Loewe) y cubiertos de flores (REUTERS/Andrew Kelly)

Pamela Anderson Pamela Anderson viste un auténtico Oscar de la Renta (REUTERS/Andrew Kelly) Esta vez, Pamela Anderson se maquilló por Pat McGrath y rompió su tendencia de no hacerlo para estos eventos (REUTERS/Andrew Kelly)

Nicky Minaj El look de flores esculturales de Nicki Minaj es de Francesco Risso, director de Marni. (REUTERS/Andrew Kelly)

Chris Hemsworth y Elsa Pataky Elsa Pataky deslumbró con un vestido en punto salpicado de strass y diadema floral y Chris Hemsworth, con traje sastre en tono crudo, ambos de Tom Ford (REUTERS/Andrew Kelly)

Rosalía La cantante española Rosalía viste un total black de Dior, combinado con un tocado en forma de red de la firma Steve Johns (REUTERS/Andrew Kelly)

Cardi B Cardi B vestida con un dramático vestido negro de Windowsen (REUTERS/Andrew Kelly)

Cara Delevingne Cara Delevingne vistió una armadura corporal enjoyada de Stella McCartney y maquillada por Rachel Goodwin de Pat McGrath Labs (REUTERS/Andrew Kelly)

Kim Kardashian Kim Kardashian con look de John Galliano (REUTERS/Andrew Kelly)

Penélope Cruz Penelope Cruz luce un impresionante diseño de Chanel Couture (REUTERS/Andrew Kelly)

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz Beckham Brooklyn Beckham and Nicola Peltz Beckham eligieron al mismo diseñador: Pierpaolo Piccioli (REUTERS/Andrew Kelly)

J. Harrison Ghee El cantante y actor J. Harrison Ghee llamó la atención con el atuendo elegido: un vestido azul con un moño gigante en la espalda, además de detalles con plumas a juego color rosa (REUTERS/Andrew Kelly)

Kieran Culkin y Jazz Charton Kieran Culkin y Jazz Charton (REUTERS/Andrew Kelly)

Daniel Levy El escritor y actor canadiense Dan Levy vestido por Loewe (REUTERS/Andrew Kelly)

Sydney Sweeney Sydney Sweeney con diseño de Miu Miu hecho a medida (REUTERS/Andrew Kelly)

Greta Gerwig Greta Gerwig luce un conjunto de Chloé (REUTERS/Andrew Kelly)

Lea Michele Lea Michele feliz luciendo su embarazo vestida por Rodarte (REUTERS/Andrew Kelly)

Tyla Tyla vistió el look más insólito de la red carpet de la Met Gala: el vestido de arena, Con diseño de Balmain (REUTERS/Andrew Kelly)

Rauw Alejandro El cantante portorriqueño Rauw Alejandro hizo su debut en la Met Gala 2024 un conjunto sartorial impoluto con detalle floral de pedrería y botines de tacón firmado por Ludovic de Saint Sernin (REUTERS/Andrew Kelly)

Ariana Grande Ariana Grande con vestido hecho a medida de Loewe (REUTERS/Andrew Kelly)

Matthew Macfadyen y Keeley Hawes Matthew Macfadyen, uno de los protagonistas de «Succession», hizo su gran debut en la Met Gala este lunes y su esposa, Keeley Hawes (REUTERS/Andrew Kelly)

Naomi Watts Naomi Watts con un diseño de Balenciaga confeccionado para la ocasión (REUTERS/Andrew Kelly)

La La Anthony La La Anthony con vestido de Alexander McQueen de la colección de otoño 2022 (REUTERS/Andrew Kelly)

Jordán Roth El productor Jordan Roth tuvo uno de los looks más extravagantes, con pantalones marrones y una capa que descendía desde su cabeza y ocultaba su rostro en una especie de manto con hojas y pétalos de rosa (REUTERS/Andrew Kelly)

Kris Jenner Kris Jenner, con vestido de Oscar de la Renta, y Corey Gamble (REUTERS/Andrew Kelly)

Cynthia Erivo Cynthia Erivo optó por un llamativo esmoquin «deconstruido», cubierto de pétalos de flores rosas y mini insectos, diseñado por Thom Browne (REUTERS/Andrew Kelly)

Jeremy Strong