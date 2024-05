Lismar revela detalles de su colaboración con Bizarrap y reflexiona sobre su carrera y vida personal

Sobre su experiencia trabajando con Bizarrap, Lismar destacó su humildad. «Es demasiado humilde; no parece ser una persona súper famosa, con millones de streaming.

Santo Domingo, República Dominicana – La talentosa artista emergente Lismar ha compartido detalles exclusivos sobre su reciente colaboración musical con el renombrado productor Bizarrap en una entrevista con Diario Libre. Durante la conversación, Lismar habló sobre el significado de esta colaboración, el proceso creativo y sus comienzos en el mundo de la música.

El orgullo de ser dominicana y romper barreras

Para Lismar, la colaboración con Bizarrap representa un hito importante en su carrera. «Orgullo, eso es algo que, aunque a la gente no le guste mi música, nada más el hecho de ser dominicana y llegar ahí es muy grande porque yo estoy acostumbrada a ver cómo el talento dominicano se subestima», expresó la artista. Lismar destacó la importancia de esta oportunidad no solo para ella, sino para todos los artistas dominicanos. «Es una brecha que se abrió que no solamente la tengo que aprovechar yo, quiero que todos mis compatriotas y mis colegas la aprovechen porque el ojo está ahí.»

Una reacción inolvidable al resultado final

Lismar recordó emocionada el momento en que escuchó el resultado final de la colaboración. «Recuerdo que estaba con mi mánager en el camerino, porque íbamos al show de él en Nueva York, y nosotros grabamos la reacción, estábamos voceando», contó. «En verdad me encantó el resultado, nunca me imaginé que quedara tan bien.»

La humildad de Bizarrap

Sobre su experiencia trabajando con Bizarrap, Lismar destacó su humildad. «Es demasiado humilde; no parece ser una persona súper famosa, con millones de streaming. Estamos acostumbrados a ver esa faceta de arrogancia de los artistas que están tan pegados como él, pero ´Biza´ es diferente. Me apoyó durante todo este proceso de la grabación», afirmó.

Un camino marcado por la familia y la pasión por la música

Lismar también compartió detalles sobre su vida personal y sus inicios en la música. «Mi vida siempre ha sido muy familiar», relató. «Mi mamá fue una madre joven soltera, bien fajadora, y ella quería que yo hiciera algo mientras ella estaba trabajando, por eso me puso en clases de pintura, de canto, de danza, de música.» Desde pequeña, Lismar encontró en la música una forma de liberarse y desahogarse, lo que la llevó a prepararse en diversas disciplinas artísticas.

El encuentro con Bizarrap

La colaboración con Bizarrap llegó de manera inesperada y orgánica. «Hice mi última sesión con DJ Scuff, que salió en agosto del año pasado… un día después de que salió esa, ´Biza´ me escribió y me dijo: ‘Oye tú estás muy dura y yo quiero grabar algo contigo'», recordó Lismar. El resultado de esta conexión espontánea fue tan positivo que produjo dos canciones, demostrando la química y el talento compartido en el estudio.

Sobre Lismar

Lismar es una de las artistas emergentes mejor valoradas en la escena del rap actual. Su habilidad para rapear, cantar, componer y tocar instrumentos como el piano y la guitarra la han posicionado como una figura destacada en la industria musical dominicana. Su dedicación y preparación desde temprana edad han sido claves para su éxito y reconocimiento.

Cuéntanos un poco de ti, ¿cómo ha sido tu camino hasta llegar a este sitial?

Mi vida siempre ha sido muy familiar, al principio cuando estaba más pequeña vivía en una casa con toda mi familia, mi abuela, mi abuelo, mis tías, mis primos; como estamos acostumbrados a vivir en RD. Eso aportó mucho en mi interés por la música, porque era muy abrumador estar con tanta gente, con pensamientos diferentes, yo como que quería desahogarme y me decidí por la música.

Mi mamá también fue una clave fundamental en todo esto, porque mi mamá fue una madre joven soltera, entonces, tú sabes cómo son las madres dominicanas, bien fajadoras, y ella quería que yo hiciera algo mientras ella estaba trabajando, por eso me puso en clases de pintura, de canto, de danza, de música. Yo sé hacer de todo un poco, pero la música fue la que me atrajo. Desde que me apuntó en clase de guitarra, supe que la música era mi pasión. Desde pequeña el amor por la música nació en mí, era la forma de liberarme, desahogarme.

Lismar es una de las artistas emergentes mejor valoradas del rap en la actualidad. (SUMINISTRADA)

Me he preparado desde pequeña, aparte de rapear puedo cantar, componer y tocar instrumentos como el piano o la guitarra, el conocimiento nunca está de más en quienes nos dedicamos a realizar un oficio. Esa formación me permite tener más seguridad en el estudio o en un escenario, igual no desmerito a quienes han logrado trascender sin esa formación, porque hay gente autodidacta, pero entiendo que haberme preparado desde pequeña ha sido clave.