Leonel Fernández aclara que el abrazo con Danilo Medina no fue un gesto de reconciliación pública

En el marco de la reciente actividad en la que los líderes de Alianza Rescate expresaron preocupaciones sobre el proceso electoral, el presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, abordó el tema del abrazo con el ex presidente Danilo Medina, dejando en claro que no se trató de un gesto público de reconciliación.

Fernández destacó que, si bien no existen diferencias personales con Medina, sí hay discrepancias políticas, las cuales son públicas y conocidas por la sociedad en general.

En sus declaraciones durante una entrevista en el programa El Despertador, Fernández afirmó que el abrazo no fue un acto de reconciliación pública, y que no era necesario hacer ninguna manifestación en ese sentido. El gesto, descrito como tímido y distante por amplios sectores, no trascendió más allá de un breve contacto en los hombros.

El líder de la Fuerza del Pueblo también señaló que, si bien tiene diferencias políticas, no ve la necesidad de ocultarlas, aunque reconoció que la comunicación entre él y Medina es limitada, principalmente a través de conversaciones telefónicas.

La Alianza Rescate-RD, conformada por los partidos opositores PLD, PRD y FP, ha unido fuerzas en la búsqueda de senadores comunes en 23 provincias. Además, se ha establecido un acuerdo presidencial en caso de una eventual segunda vuelta electoral, donde el candidato presidencial con mayor votación entre Fernández, Abel Martínez y Miguel Vargas recibiría el respaldo de los dos menos favorecidos para enfrentarse a Luis Abinader.