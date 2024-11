La vida es como es y no como queremos que sea

El mundo es exactamente como debería ser y la razón principal está en que este mundo no está destinado a ser un paraíso sino a ser un lugar de dualidad y de elección y estas son las reglas del juego

Y con esas reglas de juego la meta es lograr la paz

Por: Alejandra Padrón

A veces la vida no es como queremos que sea. Las cosas no salen bien. Ni siquiera se acercan a salir bien. Por mucho que te esfuerces. Por mucho que te empeñes. Por muy injusto que sea.

Por tal motivo debemos aceptar todo aquello que no depende de nosotros y centrar nuestra energía en aquellas cosas que si podemos cambiar y de esta manera estaremos enfocados y en la búsqueda de fluir en la vida

En este sentido compartimos algunas reflexiones claves para fluir en la vida y lograr la paz interior

1. Impermanencia.

Recuerda siempre que no hay nada absoluto, todo cambia, todo se mueve, todo evoluciona, todo pasa.

2. Desaprende tu propio camino.

Jamás permitas que el miedo,el dolor, la tristeza, la soledad, el odio, los celos, el resentimiento, el rencor, y todo aquello que pueda robar el brillo a tus ojos, debilite la fuerza que existe dentro de ti.

3. No te tomes nada personal.

Cuando sientas que comienzas a molestarte, toma aire profundamente, varias veces.

Toma el control de tus emociones, tus pensamientos, tus reacciones.

Recuerda que los demás siempre hacen cosas y seguirán haciendo

Tu decides si te afectan o no.

4. Aquí y ahora.

Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos.

Esa es la ruta del autoconocimiento y el amor propio

5. Perseverancia, compasión y paciencia.

Nunca te rindas. Aquellos que aprendiendo a surfear se cayeron de la ola y no lo intentaron más, hoy no saben surfear. No importa cuántas veces caigas, lo importante es siempre tener el valor de seguir adelante !

6. Creadores de realidades.

Todo tu poder reside en el momento presente.

No malgastes energía, estancado en el pasado o imaginando el futuro.

Construye el mundo al que aspiras, a cada instante.

En armonía con todos los seres , la naturaleza y el medio ambiente.

7. Amarse y fluir.

Ser feliz es una decisión que hay que tomar todos los días, que no depende de las condiciones que uno tenga, sino de la actitud con la cual asumimos la vida y enfrentamos los desafíos que forman parte de las reglas del juego.

¿Te sentiste identificado con estas reflexiones ?

¡ Continúa tu camino de crecimiento personal!