La moda se impone de forma viral con la reina Letizia

Semana intensa tras el descanso de la Semana Santa para los Reyes. Si ayer entregaron en Cádiz las Medallas de las Bellas Artes, hoy tenían nueva cita en el Palacio de El Pardo para hacer entrega de los Premios Nacionales de Deporte. Para esta reunión donde se han reconocido a deportistas como Carlos Alcaraz y la triatleta Susana Rodríguez, la Reina Letizia ha elegido unestilo completamente

Tirando de fondo de armario, Doña Letizia ha lucido pantalones de cuero en color vino y blusa blanca con lazada. Los pantalones, de tiro alto y tobilleros, son de Hugo Boss y los estrenó en noviembre de 2022, aunque los ha llevado en otras ocasiones. Es una prenda que no pasa de moda, y que según cómo se combine puede llevarse tanto para looks más formales como informales. La camisa tampoco es nueva, la ha llevado ya en varias ocasiones, y es de Carolina Herrera. El detalles más llamativo es la lazada al cuello, que le aporta al look sofisticación y elegancia. Además, la Reina ha añadido un cinturón blanco para marcar más la cintura.

En cuanto a los complementos, Doña Letizia ha llevado unos salones de color burdeos y tacón bajo, con los que de nuevo apuesta por la comodidad como en las últimas citas. Como joyas, ha vuelto a lucir sus pendientes gota, que estrenó durante la visita de Estado a Dinamarca el pasado mes de noviembre. Se trata del complemento de moda desde hace meses. Los pendientes gota originales son de Bottega Veneta, pero prácticamente están disponibles en todas las marcas, desde las ‘low cost’ como Stradivarius a firmas de joyería como PdPaola. Precisamente, los de la Reina son de esta marca española. Es el modelo Sugar, fabricados en planta y baño de oro de 18 quilates y su precio es de 89 euros.

Por lo que respecta al ‘look beauty’, si ayer lucía ondas, hoy la esposa de Felipe VI ha optado por el pelo liso, y un maquillaje muy natural, con un toque de rubor en las mejillas, un suave gloss en los labios y su lápiz de ojos realzando la mirada.