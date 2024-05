«Kingdom of the Planet of the Apes», los simios rompe record en salas de cine

Casi 300 años en el futuro, civilizaciones de simios han surgido, mientras los humanos han retrocedido a un estado salvaje y primitivo.

Una clásica franquicia del cine ha producido una nueva entrega que se estrena esta semana junto películas relacionadas a géneros como el terror, el drama y el suspenso.Kingdom of the Planet of the ApesLa nueva entrega de la saga del Planeta de los Simios está dirigida por Wes Ball y protagonizada por Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon y Eka Darville.

Casi 300 años en el futuro, civilizaciones de simios han surgido, mientras los humanos han retrocedido a un estado salvaje y primitivo.Cuando el rey simio Proximus Caesar pervierte las enseñanzas de César para esclavizar a otros clanes, la cazadora de chimpancés Noa se embarca en un viaje junto a una niña humana llamada Mae para determinar el futuro de ambas especies.

Esta película de terror, dirigida por Simon Sandquist, está protagonizada por Wilma Lidén, Mårten Gisby, Filip Hammarström y Henry Stenberg.

La administradora del parque, Fiona (Wilma Lidén), tiene la tarea de cuidar de algunos antiguos amigos que ganaron un adelanto exclusivo de Halloween en Liseberg: una noche entera, completamente solos en el parque vacío.Aun así, el algodón de azúcar y las encantadoras atracciones pronto se convierten en algo completamente diferente cuando se dan cuenta de que no están solos. La noche de sueños se convierte rápidamente en una auténtica pesadilla.