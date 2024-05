Junior Silva rompe en llanto al hablar de la posible partida de su fiel sabueso Bronco

El actor reveló que durante ese tiempo, su perro, quien lo acompañó durante los difíciles meses de la pandemia, debía someterse a una operación debido a su avanzada edad.

Para muchos, las mascotas son más que animales de compañía; son parte integral de la familia. Esta realidad se hizo evidente en una reciente entrevista con el actor Junior Silva, conocido por su papel en la telenovela ‘Al Fondo Hay Sitio’, quien no pudo evitar romper en llanto al hablar de su fiel sabueso Bronco.

Durante una emotiva aparición en el programa de YouTube ‘Ni loco ni santo’ de Paco Bazán, Junior Silva respondió a preguntas de sus seguidores, una de las cuales indagaba sobre las razones detrás de sus lágrimas en la telenovela Graffiti y en El Gran Chef Famosos. Silva explicó que mientras las lágrimas en la telenovela eran parte de su personaje, en el reality show fueron producto de un momento particularmente sensible relacionado con su mascota Bronco.

El actor reveló que durante ese tiempo, su perro, quien lo acompañó durante los difíciles meses de la pandemia, debía someterse a una operación debido a su avanzada edad. «Yo viví solo en la pandemia, Bronco me daba un motivo para salir a pasearlo y no deprimirme», comentó Silva, visiblemente afectado. La veterinaria había sido clara: Junior debía estar preparado para lo peor. Esta advertencia llenó al actor de un temor profundo, pues desde entonces vive con la cuenta regresiva del tiempo que le queda con su leal compañero.

«Desde hace un año, mi cuenta es regresiva con él», señaló Junior Silva, desbordado por la tristeza. El actor confesó que a menudo, cuando le preguntaban por su mascota, no podía contener las lágrimas, una situación que se agravaba con las críticas del jurado en El Gran Chef Famosos. «Todos los días estaba sensible», explicó, agregando contexto a su comportamiento en el programa.

Junior Silva expresó que Bronco fue crucial para superar la pandemia, brindándole compañía y una razón para mantener la rutina. Sin embargo, la avanzada edad de Bronco le ha hecho reflexionar sobre la injusticia de la corta vida de las mascotas. «Da pena que en algún momento vaya a pasar, no sé qué va a pasar ese día, no sé cuándo va a ser. ¿Si estoy listo? No, de verdad no estoy listo», confesó, evidenciando su vulnerabilidad y su profundo amor por su mascota.

A pesar de comprender que la muerte es parte natural de la vida, Silva admite no estar preparado para despedirse de Bronco. «Hablo con mi psicólogo, le pregunto qué hago, por qué me tengo que sentir tan triste», compartió el actor. Su deseo es aprovechar al máximo el tiempo que le queda con Bronco, dándole calidad de vida y atesorando cada momento juntos.

Esta historia conmovedora de Junior Silva y Bronco resuena con muchos dueños de mascotas, recordándonos la profunda conexión y el amor incondicional que nuestras mascotas nos brindan.