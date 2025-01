Juan Marichal: “Categoría y elegancia en la lomita”

[adace-ad id=»89127″]

Por: Francisco Lares / Color Visión

DATOS PERSONALES:

Fecha de nacimiento: 25/10/37 en Laguna verde, Montecristi, República Dominicana.

Altura: 6’ (1.83 m.)

Padres: Francisco Marichal y Natividad Sanchez.

Cónyuge: Alma Rosa Carvajal.

Hijos: (4) Juan Antonio Jr., Elsiel, Yvette y Rosie.

Debut: 19/7/60

Retiro: 16/4/75

Apodo: El Dandy Dominicano

Juan Marichal es un ex lanzador Dominicano que jugó en las Grandes Ligas entre 1960 y 1975 para Los Gigantes de San Francisco (1960-1973), Medias Rojas de Boston (1974) y Dodgers de Los Angeles (1975). Fue famoso por su peculiar estilo de lanzar al levantar la pierna izquierda muy alto (casi vertical) como una manera de ocultar el lanzamiento hasta que soltaba la bola, y de intimidar a los rivales.

Fue el pitcher que más juegos ganó en la década de los 60’s, pero era en cierta forma eclipsado para los premios de postemporada por otros dos grandes de la historia, el zurdo de Los Dodgers Sandy Koufax y el derecho Bob Gibson de Los Cardenales de San Luis. En total en su carrera tuvo record de 243-142, 2.89 de efectividad y la asombrosa cifra de 52 blanqueos.

Marichal fue descubierto por Ramfis Trujillo el hijo del dictador Dominicano Rafael Leonidas Trujillo al verlo lanzar y ganar un juego 2-1 en Montecristi. De inmediato pasó a formar parte del equipo Aviación Dominicana de la Fuerza Aérea Dominicana.

Juan irrumpió en Las Mayores en julio de 1960 lanzando un tremendo juego de un hit, sin carreras y ponchando a 12 contra los Filis de Filadelfia. Estuvo lanzando no-hitter por ocho innings.

Terminó 1960 con registro de 6-2, 2.66 de efectividad y 58 ponches en 81.1 innings.

En su segundo año (1961), dejó record de 13-10 con 3.89 de efectividad, 124 ponches y 48 boletos en 185.0 entradas lanzadas.

En 1962 tuvo su primera gran temporada al ganar 18 juegos contra 11 derrotas, 3.36 y 153 ponches en 262.2 episodios. También asistió a los dos juegos de estrellas de ese año. La primera temporada de un total de seis en las que consiguió 20 victorias llegó en 1963 al ser líder de la Liga (junto a Sandy Koufax) con 25 triunfos y sólo perdió 8 en 321.1 innings. Además propinó 248 ponches, otorgó 61 bases por bolas y su efectividad bajó notablemente a 2.41.

Curiosamente, el 2 de julio de 1963, ante 16.000 espectadores en el Candlestick Park de San Francisco, se tranzó en un espectacular duelo de pitcheo con el inmortal zurdo Warren Spahn por espacio de 16 innings. Wllie Mays se encargó de finalizar el encuentro al conectar un cuadrangular en el cierre del episodio número 16 para dejar en el terreno a los Bravos de Milwaukee. Ambos pitchers lanzaron completo.

Al año siguiente (1964), repitió al ganar 21 juegos por 8 derrotas, 206 abanicados, 52 boletos y una excelente efectividad de 2.48 en 269.0 entradas. Además completó 22 juegos.

En la campaña de 1965 volvió a ganar sobre 20 juegos al triunfar en 22 ocasiones con una maravillosa efectividad de 2.13 en 295.1 innings con 240 ponches y 10 blanqueos.

La temporada de 1966 fue fabulosa al dejar record de 25-6, efectividad de 2.23, 222 ponches y 36 boletos en 307.1 innings. También lanzó 25 juegos completos y asistió a su cuarto juego de Estrellas.

En el año 1967 “sólo” ganó 14 contra 10 derrotas en 202.1 episodios. Ponchó 166, otorgó 42 bases por bolas y como siempre una baja efectividad de 2.76.

Su mejor campaña en victorias fue la de 1968 a los 30 años al fijar registro de 26-9 con 2.43 de efectividad, 216 ponches, 46 boletos y la espectacular cifra de 30 juegos completos.

Debido a una reacción grave a la Penicilina, tuvo un bajón en 1970 al finalizar con record de 12-10 y una efectividad de 4.12 en 242.2 entradas de labor.

Se recuperó en 1971 con una gran temporada de 18-11 y efectividad de 2.94.

La primera campaña con record negativo llegaría en 1972 al dejar record de 6-16 con efectividad de 3.71 en 165.0 innings lanzados.

Repitió el registro negativo en 1973 con 11 victorias, 15 derrotas y 3.82 en 207.1 innings.

Luego de finalizada la temporada de 1973, los Gigantes lo vendieron a los Medias Rojas de Boston, y en sólo 11 aperturas dejó marca de 5-1 con 4.87 de efectividad.

Boston lo dejó libre al final de la campaña, siendo contratado por los Dodgers de Los Angeles en donde fracasó rotundamente al permitir 9 carreras y 11 hits en 2 apariciones, optando por el retiro.

Finalmente dejó en su brillante carrera, marca de 243 victorias, 142 derrotas, 244 juegos completos, 52 blanqueos, 2.303 ponches y una fabulosa efectividad de 2.89 en 3.507 entradas lanzadas.

[adace-ad id=»89127″]

En su única Serie Mundial, en 1962 contra los Yankees, sólo tuvo una salida y no tuvo decisión. Lanzó un No Hit No Run el 15 de junio de 1963, fue seleccionado para 9 Juegos de Estrellas y ganó el premio al Más Valioso (MVP) del Juego de Estrellas de 1965.

El 22 de agosto de 1965 se produjo un incidente ente Marichal y el receptor de Los Dodgers Johnny Roseboro. Marichal le lanzó muy pegado (cerca de la cabeza) al bateador de Los Dodgers Maury Wills, y cuando le tocó batear contra Sandy Koufax, Roseboro le devolvió la pelota a su lanzador rozando la oreja de Marichal en una ocasión y la cabeza en otra. Hubo un intercambio de palabras, y en el momento que Roseboro arrojó su casco y su máscara, el Dominicano le golpeó la cabeza repetidamente con el bate. Se vaciaron las bancas durante 14 minutos que duró la trifulca. El receptor necesitó de 14 puntos de sutura. Marichal fue expulsado, suspendido y multado con 1.750 dólares. Además se le prohibió asistir a la serie final entre los Gigantes y los Dodgers. Posteriormente Roseboro presentó una demanda contra el lanzador que fue resuelta supuestamente con un arreglo de 7.000 dólares.

Incidente ente Marichal y el receptor Johnny Roseboro

Con el tiempo, Marichal y Roseboro terminaron convirtiéndose en amigos.

Luego de su retiro, Juan fue pasado por alto en los primeros 4 años de elegibilidad para el Salón de la Fama, para luego ser honrado con su elección.

Más adelante los Gigantes develarían una estatua en posición de lanzamiento en su honor y retirarían el número 27.

En la Liga Dominicana, con los Leones del Escogido, su equipo de siempre, ganó 36 y perdió 9. Tiene la mejor efectividad de todos los tiempos en esa Liga con 1.87.

ESTADISTICAS EN MLB (temporada regular):

AÑO EQUIPO GAN. PERD. EFE IP H CL BB P WHIP 1960 SAN FRANCISCO 6 2 2.66 81.1 59 24 28 58 1.070 1961 SAN FRANCISCO 13 10 3.89 185.0 183 80 48 124 1.249 1962 SAN FRANCISCO 18 11 3.36 262.2 233 98 90 153 1.230 1963 SAN FRANCISCO 25 8 2.41 321.1 259 86 61 248 0.996 1964 SAN FRANCISCO 21 8 2.48 269.0 241 74 52 206 1.089 1965 SAN FRANCISCO 22 13 2.13 295.1 224 70 46 240 0.914 1966 SAN FRANCISCO 25 6 2.23 307.1 228 76 36 222 0.859 1967 SAN FRANCISCO 14 10 2.76 202.1 195 62 42 166 1.171 1968 SAN FRANCISCO 26 9 2.43 325.2 295 88 46 218 1.047 1969 SAN FRANCISCO 21 11 2.10 299.2 244 70 54 205 0.994 1970 SAN FRANCISCO 12 10 4.12 242.2 269 111 48 123 1.306 1971 SAN FRANCISCO 18 11 2.94 279.0 244 91 56 159 1.075 1972 SAN FRANCISCO 6 16 3.71 165.0 176 68 46 72 1.345 1973 SAN FRANCISCO 11 15 3.82 207.1 231 88 37 87 1.293 1974 BOSTON 5 1 4.87 57.1 61 31 14 21 1.308 1975 L.A. DODGERS 0 1 13.50 6.0 11 9 5 1 2.667 TOTALES 243 142 2.89 3.507.0 3.153 1.126 709 2.303 1.101

ESTADÍSTICAS EN POSTEMPORADA: (1 SERIE DE CAMPEONATO Y 1 SERIE MUNDIAL)

JUEGOS GAN. PERD. EFE. I.P. H CL BB P WHIP 2 0 1 1.50 12.0 6 2 2 10 0.667

HONORES MAS IMPORTANTES

9 Juegos de Estrellas MVP Juego de Estrellas 1.965 2 Lideratos de juegos ganados L.N. 1.963 y 1.965 1 Liderato de efectividad L.N. 1.969 1 juego de No Hit No Run 1.963 Jugador del Mes Grandes Ligas mayo 1.966

[adace-ad id=»89127″]