Jennifer Lopez revela detalles intimos de su matrimonio con Ben Affleck en su nuevo álbum «This Is Me… Now»

Por: Maholi Albuez

Jennifer Lopez ha optado por compartir detalles íntimos de su vida matrimonial con Ben Affleck a través de su música. En su más reciente álbum, This Is Me… Now, la canción titulada Greatest Love Story Never Told presenta letras sugerentes y explícitas sobre su vida sexual en pareja, desafiando tabúes y compartiendo abiertamente su experiencia personal.

La canción ha generado todo tipo de comentarios debido a sus letras provocativas que detallan la intimidad de la pareja. Desde la firma de su acuerdo prenupcial en 2022, donde se comprometieron a tener relaciones sexuales al menos cuatro veces a la semana, la vida íntima de Jennifer Lopez y Ben Affleck ha estado bajo escrutinio público.

A pesar de su contenido erótico, la canción no se limita únicamente a aspectos sexuales, sino que también aborda temas como el destino y la persistencia del amor a lo largo del tiempo, reiterando que su relación es «la más grande historia de amor jamás contada».

Además de ser una fuente de inspiración para el álbum, Ben Affleck también colaboró directamente en él, aportando coros en la canción Not Going Anywhere. Esto marca un nuevo capítulo en su relación, que se reanudó en 2021 después de años separados.

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha alcanzado un nuevo nivel de consolidación después de su reconciliación, con muestras públicas de afecto y colaboración en proyectos profesionales. López está